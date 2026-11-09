Detienen a cinco presuntos integrantes de banda dedicada al robo de autopartes y venta de drogas en Quintana Roo

La Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado detuvo a cinco personas, una de ellas menor de edad, a quienes se atribuye el robo de autopartes y la venta de drogas en el municipio de Othón P. Blanco. La información fue dada a conocer por el fiscal general, Raciel López Salazar.

Los detenidos son cuatro adultos originarios de la Ciudad de México y del Estado de México, además de un adolescente de 16 años. Durante la intervención, los agentes aseguraron dosis de marihuana, cristal y cocaína, siete computadoras automotrices de distintos vehículos, cinco teléfonos celulares y una unidad Volkswagen que, según las investigaciones, era utilizada por los implicados para desplazarse.

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De acuerdo con las pesquisas, el grupo operaba en Othón P. Blanco, Bacalar y Benito Juárez, y había extendido sus actividades hasta el estado de Yucatán. Su método consistía en localizar vehículos estacionados en calles o zonas habitacionales con poca vigilancia. Mientras uno de los integrantes forzaba la unidad y retiraba el módulo electrónico en cuestión de minutos, otros permanecían atentos al entorno para alertar sobre cualquier presencia.

Una vez obtenidas las piezas, la agrupación las ofrecía a posibles compradores a través de plataformas de mensajería instantánea y redes sociales. Las autoridades no han precisado cuántos vehículos habrían sido despojados de sus componentes ni el monto estimado de las ventas, datos que podrían establecerse conforme avancen las indagatorias.

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Las computadoras automotrices, también conocidas como unidades de control, regulan funciones esenciales del motor y de otros sistemas del vehículo, por lo que su sustracción deja inmovilizadas las unidades y obliga a sus propietarios a cubrir reparaciones costosas.

Los detenidos fueron puestos a disposición de los jueces de control correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica en las próximas horas por los delitos de robo de autopartes y contra la salud. En el caso del adolescente, el procedimiento se rige por las disposiciones aplicables en materia de justicia para menores de edad. Las investigaciones para identificar a otros posibles participantes continúan.