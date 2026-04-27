Más créditos, menos monto: el Fonacot exhibe gasto limitado entre trabajadores de Yucatán

Durante el primer trimestre del 2026, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) en Yucatán alcanzó el 91% de su meta de colocación, al dispersar 247 millones de pesos de los 269 millones proyectados, informó el director regional Sureste, Alfonso Miguel Thomassiny.

A primera vista, el dato refleja un desempeño cercano a lo esperado; sin embargo, detrás de las cifras se esconde un cambio en el comportamiento del crédito: se están otorgando más financiamientos, pero por montos menores.

En marzo, el número de créditos creció 8% respecto al mismo mes del 2025, al pasar de 7 mil 800 a 8 mil 400 operaciones.

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La clave está en la composición de los préstamos. De acuerdo con el funcionario, el aumento se explica por un mayor número de créditos por renovación —usuarios que ya tenían financiamiento y vuelven a solicitarlo—, los cuales suelen ser de menor monto. Esto explica por qué, aunque el número de operaciones sube, el volumen total de dinero colocado no alcanza plenamente la meta.

En términos prácticos, las cifras apuntan a un fenómeno relevante: más trabajadores están accediendo al crédito, pero lo hacen por cantidades más pequeñas, lo que puede interpretarse como una señal de cautela financiera o de necesidades inmediatas de liquidez, más que de consumo de largo plazo.

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Este comportamiento no es aislado. A nivel nacional, el crédito al consumo ha mostrado una tendencia de crecimiento moderado tras los picos registrados en la recuperación postpandemia, en un contexto marcado por inflación persistente y una mayor presión sobre el ingreso disponible de los hogares.

Pese a ello, Thomassiny consideró que el balance es positivo, ya que se está ampliando la base de trabajadores que acceden a financiamiento formal. En ese sentido, Fonacot busca consolidar tanto a usuarios recurrentes como atraer nuevos derechohabientes.

Como parte de esta estrategia, el instituto reforzará su presencia en centros donde aún hay baja penetración del crédito, en coordinación con sindicatos y empresas.