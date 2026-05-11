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Yucatán / Mérida

Calor extremo en Yucatán dispara casos de gastroenteritis y enfermedades respiratorias

Niños y adultos mayores han sido los más afectados por enfermedades en temporada de calor en Yucatán.

Por Redacción Por Esto!

11 de may de 2026

1 min

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Ola de calor en Yucatán eleva casos de gastroenteritis y padecimientos respiratorios
Ola de calor en Yucatán eleva casos de gastroenteritis y padecimientos respiratorios / Por Esto!

Las altas temperaturas que en las últimas semanas han superado los 40 grados centígrados en Mérida y otros municipios de Yucatán han provocado un aumento en los casos de enfermedades gastrointestinales y respiratorias, advirtió el subdirector de Salud del Ayuntamiento, octor Alfonso Ávila Avilés.

El funcionario señaló que las condiciones extremas de calor favorecen la descomposición de alimentos y elevan el riesgo de infecciones, principalmente gastroenteritis, un padecimiento que afecta con mayor severidad a niñas y niños menores de cinco años, así como a adultos mayores.

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Indicó que, de acuerdo con los registros sanitarios, en Yucatán se han contabilizado alrededor de mil 700 casos de gastroenteritis y cerca de cuatro mil 800 enfermedades respiratorias en lo que va de la temporada de calor.

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Por ello, Ávila Avilés exhortó a la población a reforzar medidas preventivas como mantener los alimentos refrigerados, evitar consumir productos expuestos al Sol y extremar la higiene en la preparación de comidas, especialmente en esta época del año en la que las altas temperaturas aceleran la proliferación de bacterias.

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