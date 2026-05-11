Más de 40 mil alumnos buscan entrar al bachillerato en Yucatán sin examen de admisión

La Secretaría de Educación de Yucatán (Segey) confirmó que aproximadamente 40 mil estudiantes se encuentran registrados en el proceso de ingreso al nivel medio superior, en el que por primera vez se elimina el examen de admisión como requisito de acceso.

El secretario Juan Balam Varguez indicó que la dependencia realiza actualmente un análisis en los planteles de bachillerato que registraron sobredemanda, de tal forma que se pueda ir revisando cada uno de los casos que van a tener que ser reubicados.

El funcionario subrayó que ningún egresado de secundaria quedará sin lugar en el nivel medio superior. “Podemos garantizar que todos tengan un lugar y eso está totalmente asegurado”, declaró.

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Para la asignación en planteles con mayor demanda que oferta, la Segey aplicará tres criterios en orden de prioridad: que el aspirante tenga hermanos inscritos actualmente en ese plantel, que el domicilio del estudiante se encuentre cercano a la escuela elegida, y que la secundaria donde concluyó sus estudios de nivel básico esté ubicada en la misma zona.

Balam Varguez precisó que la preferencia se otorgará en ese orden, privilegiando primero el vínculo familiar con el plantel, luego la cercanía del domicilio y finalmente la procedencia escolar del aspirante, para determinar si se queda en el plantel en donde se haya registrado y que tenga sobrecupo.

El titular de la Segey explicó que estos lineamientos buscan hacer más equitativa la distribución de espacios disponibles en preparatorias y bachilleratos públicos, además de reducir complicaciones para las familias en temas de movilidad y traslado diario de los estudiantes. Señaló que uno de los principales objetivos es evitar que los jóvenes tengan que desplazarse largas distancias para continuar con sus estudios, especialmente en municipios con alta demanda educativa.

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Asimismo, comentó que el proceso de revisión continúa avanzando conforme se analizan las solicitudes recibidas en cada plantel. Añadió que las escuelas con mayor demanda se concentran principalmente en zonas urbanas y municipios con crecimiento poblacional acelerado, donde en los últimos años se ha incrementado el número de estudiantes que buscan ingresar al nivel medio superior.

A fin de anticiparse a posibles escenarios de saturación, el Gobierno del estado tiene proyectada la apertura de seis nuevos planteles en localidades con déficit de cobertura identificado: Kanasín, Homún, Tizimín y Mérida. “Tenemos el proyecto de seis nuevos planteles por cualquier situación que se pueda presentar en diferentes localidades que hemos identificado”, precisó el secretario.

Balam Varguez destacó que el propósito de estas acciones es garantizar la continuidad educativa, y se asegurará que cada aspirante cuente con un espacio disponible.