Capturan y liberan enorme pargo perro en aguas de Yucatán

Durante un tour en la costa yucateca, un grupo de pescadores deportivos logró capturar a un enorme pargo perro de aproximadamente 30 kilogramos, según se informó. Mediante redes sociales, el usuario Koala Esquivel compartió imágenes del imponente ejemplar, las que generaron sorpresa entre internautas.

Luego de que los miembros de la tripulación se tomaran una fotografía con el animal marino, decidieron liberarlo al considerar que "se ganó la oportunidad de vivir un tiempo más". "Creo que como capitanes hay que concientizar a nuestros clientes sobre la liberación en la pesca deportiva o recreativa", escribió el pescador, encargado de liderar la jornada.

El hombre del mar añadió que, ocasionalmente, liberar ejemplares beneficia a los guías dedicados a la pesca, ya que existen jornadas en las que se ha capturado lo suficiente, y aún resta tiempo de servicio. "Ya tengo una fotografía para mí Facebook y la experiencia de la captura es el mejor trofeo que puedo tener", comentó el pescador.

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¿Un pez colmilludo?

Uno de los aspectos por los que la especie es famosa son sus afilados colmillos, dignos de un depredador que puede superar los 125 centímetros de longitud y alcanzar pesos mayores a los 28 kilogramos. Habita principalmente en las aguas del Océano Atlántico occidental, desde la costa de EE. UU. y el Golfo de México hasta el Caribe y Brasil.

Prefiere las zonas de arrecife de coral y estructuras rocosas. Además, se sabe, es una de las pocas especies de pargo que tolera variaciones de salinidad y llega a introducirse en estuarios o zonas de agua dulce. Suele ser un pez solitario, sumamente cauteloso y desconfiado, lo que dificulta su captura.

Riesgo de ciguatera

A pesar de que su carne blanca se considera de excelente sabor, rica en proteínas y ácidos grasos omega-3, su posición como depredador tope en los arrecifes y su gran tamaño, hace que su consumo conlleve el riesgo latente de contraer ciaguatera, intoxicación que provoca síntomas gastrointestinales (diarrea y vómitos) y neurológicos (hormigueo e inversión térmica).