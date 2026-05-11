Crece conflicto en Cholul: vecinos rechazan obras de una gasolinera pese a su clausura

La tensión volvió a apoderarse de la comisaría de Cholul, al Norte de Mérida, donde vecinos salieron nuevamente a las calles para manifestarse contra la construcción de una gasolinera que, aseguran, ya ha provocado daños ambientales con la tala de árboles de maculís y la destrucción de parte de la ciclovía de la zona.

Desde temprana hora de este lunes, cerca de una decena de habitantes realizaron una protesta pacífica para exigir al Ayuntamiento de Mérida la cancelación definitiva del proyecto, el cual, aunque permanece clausurado, continúa generando indignación e incertidumbre entre la comunidad.

Con pancartas y consignas, los manifestantes bloquearon parcialmente la vialidad de acceso a Cholul y dejaron en claro que no buscan una suspensión temporal de las obras, sino la cancelación total de la gasolinera, al considerar que representa un riesgo ambiental y de seguridad para las familias que viven en la zona.

Los vecinos señalaron que su principal preocupación es el impacto ecológico derivado de la tala de árboles, además del peligro que implicaría operar una estación de combustible en un área habitacional y de constante crecimiento urbano.

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Momentos de tensión durante la protesta

Aunque la movilización transcurría de manera pacífica, el cierre parcial de la vía provocó molestia entre algunos automovilistas. Testigos señalaron que uno de los conductores intentó atravesar la protesta con su vehículo pese a la presencia de los vecinos.

La situación elevó la tensión cuando el automovilista presuntamente intentó avanzar contra los manifestantes al impedirle el paso, lo que desató una fuerte confrontación verbal antes de que la situación pudiera ser controlada.

Pese al incidente, la protesta continuó sin mayores altercados y los habitantes reiteraron su exigencia de transparencia e información clara sobre el proyecto y los permisos otorgados para la construcción.

Ayuntamiento advierte sanciones millonarias

Sobre este caso, la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, informó que la tala de siete árboles de maculís en Cholul ya es investigada y advirtió que los responsables podrían enfrentar sanciones económicas millonarias.

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La edil afirmó que el Ayuntamiento no permitirá acciones que atenten contra el patrimonio natural de la ciudad, especialmente ante la indignación que el caso ha provocado entre los habitantes de la comisaría.

Detalló que las multas podrían alcanzar las 25 mil UMAs, equivalentes a 2 millones 935 mil 750 pesos, además de la obligación de reparar el daño ambiental mediante la reforestación con árboles de maculís de características similares a los que fueron retirados.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen clausuradas las obras y la maquinaria involucrada en el proyecto.