Suman 25 golpes de calor en Yucatán; figura entre “los más castigados” por las temperaturas extremas

La temporada de calor apenas rebasa su primera mitad y Yucatán ya se colocó entre las entidades con más afectaciones en el país por temperaturas extremas.

Hasta la semana epidemiológica 18, el estado acumula 25 casos confirmados de golpe de calor, además de un caso de deshidratación y uno más de quemaduras, de acuerdo con el más reciente Informe Semanal de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas de la Secretaría de Salud federal.

Con estas cifras, la entidad ocupa el sexto lugar nacional en número de personas afectadas por las altas temperaturas, en un contexto donde el termómetro continúa superando los 40 grados centígrados y la sensación térmica rebasa con facilidad los 45 grados en varios municipios yucatecos.

El reporte federal detalla que, a nivel nacional, se contabilizan 442 casos relacionados con calor extremo y 13 defunciones asociadas principalmente a golpes de calor.

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Las muertes se han registrado en entidades como Chiapas y Veracruz –con dos cada una–, así como en Baja California, Campeche, Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tamaulipas, con un fallecimiento respectivamente.

El incremento en Yucatán ha sido acelerado. Apenas a finales de marzo pasado el estado reportaba cuatro casos confirmados y ocupaba el segundo lugar nacional; para principios de mayo la cifra ya había escalado a 19 personas hospitalizadas, y en menos de dos semanas se añadieron seis nuevos casos.

Efectos del clima extremo

La situación revive el comportamiento observado durante las temporadas de calor recientes. En el 2024, Yucatán cerró entre las entidades con mayor incidencia de golpes de calor en México, con al menos 18 casos acumulados hacia la semana epidemiológica 18, según registros federales.

En este contexto, especialistas y autoridades sanitarias advierten que el riesgo aumenta debido a la combinación de temperaturas extremas y elevada humedad, una condición característica de la península que dificulta la regulación térmica del cuerpo humano.

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¿Cómo ocurre?

El golpe de calor ocurre cuando la temperatura corporal supera los 40 grados y el organismo pierde la capacidad de enfriarse adecuadamente, situación que puede derivar en daños neurológicos, fallas orgánicas e incluso la muerte.

De acuerdo con la SSY, el golpe de calor puede hacer que la piel tome un color rojizo, que se ponga caliente o seca, sin sudoración. La persona puede sentir el pulso acelerado, dificultad para respirar, contracciones musculares involuntarias, confusión e incluso pérdida del conocimiento, lo que constituye una urgencia médica que debe ser atendida a la brevedad posible.

Ante este panorama, autoridades federales anticiparon que las próximas semanas continuarán las temperaturas de entre 40 y 45 grados centígrados en Yucatán, por lo que insistieron en evitar actividades prolongadas bajo el Sol, especialmente entre las 11:00 y las 15:00 horas, mantenerse hidratado y prestar atención prioritaria a niños, adultos mayores y trabajadores expuestos a la intemperie.