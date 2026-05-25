Hallazgo conmociona a Yaxkukul: abuelita con discapacidad permanecía junto al cuerpo de su esposo fallecido

Una escena de dramatismo conmocionó a los habitantes del municipio de Yaxkukul, donde el silencio absoluto que durante días rodeó una vivienda ocultaba una tragedia humana: la muerte de Nicolás García y la agonía silenciosa de su pareja, Virgen Chuc, quien permaneció varios días junto al cuerpo sin vida debido a su avanzada edad y discapacidad visual.

La alerta surgió cuando familiares y vecinos comenzaron a percibir fuerte fetidez proveniente del predio, además de escuchar débiles quejidos desde el interior de la casa. La preocupación aumentó al no obtener respuesta a los llamados hechos desde el exterior.

De acuerdo con testimonios, la mujer, de unos 70 años de edad y con severos problemas de visión, estaba imposibilitada para pedir ayuda tras el fallecimiento de su compañero.

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Ante el temor de que algo grave hubiera ocurrido, familiares decidieron ingresar por la fuerza al domicilio. En el interior encontraron una escena desgarradora: Nicolás, también de 70 años, yacía sin vida sobre el suelo y en avanzado estado de descomposición, lo que hace presumir que llevaba días fallecido.

En la misma vivienda fue localizada su esposa, aún con vida sobre una hamaca, aunque en condiciones críticas debido a una severa deshidratación y un cuadro de inanición, ya que no podía valerse por sí misma.

Habitantes de la comunidad indicaron que la pareja vivía prácticamente en aislamiento. Vecinos comentaron que eran personas reservadas y poco visibles en la vida cotidiana del municipio. “Por eso no nos extrañó dejar de verlos unos días”, expresó un vecino consternado.

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Según los testimonios, esa condición de aislamiento impidió detectar a tiempo el fallecimiento de Nicolás, dejó a la mujer sola, sin posibilidad de pedir auxilio y enfrentar la oscuridad total agravada por su discapacidad visual.

Tras el hallazgo, al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Yaxkukul y paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes concentraron sus esfuerzos en estabilizar a la adulta mayor. Luego de recibir hidratación y valoración médica, la mujer fue trasladada de urgencia a un hospital de Mérida, presuntamente al Hospital General O’Horán, para recibir atención especializada.

La vivienda fue delimitada por agentes policiacos mientras personal de la FGEy del Semefo se encargaban de las diligencias correspondientes. Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las causas del deceso.