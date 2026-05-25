Hospitalizan a cuatro personas tras inhalar gases en un cenote de Yucatán

Cuatro personas, entre ellas un menor de edad y dos visitantes procedentes de Veracruz, resultaron severamente intoxicadas, luego de inhalar gases de combustión acumulados dentro del cenote “San Francisco Paay Dzonot”, ubicado en el municipio de Homún.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de seguridad, los hechos ocurrieron en el establecimiento situado en la intersección de las calles 25 y 30, donde presuntamente se llevaban a cabo labores de mantenimiento con maquinaria motorizada dentro de la cavidad natural.

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La estructura semicerrada del cenote y la limitada ventilación natural habrían ocasionado la rápida concentración de monóxido de carbono que generaban los motores, formó una peligrosa bolsa de gases tóxicos que sorprendió a quienes estaban en el sitio.

Elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la SSP arribaron al lugar para coordinar el desalojo y proporcionar losa primeros auxilios a los afectados.

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Entre las personas afectadas hubo dos turistas originarios de Veracruz, un menor de edad y un guía local, quien aparentemente intentó auxiliar a los visitantes.

Los cuatro fueron trasladados al Hospital General de Acanceh, donde permanecieron bajo observación médica para descartar posibles secuelas pulmonares. El parador turístico quedó bajo resguardo de las autoridades policiacas mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes.