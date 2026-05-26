Temporada de Huracanes 2026: Yucatán activa más de mil refugios y refuerza plan de emergencia

Con una red de más de mil refugios habilitados, recursos de emergencia listos y coordinación entre los tres órdenes de gobierno, Yucatán se declaró preparado para enfrentar la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026.

En su calidad de presidente del Consejo, el gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó la revisión de protocolos de prevención, monitoreo y respuesta ante situaciones de emergencia, así como de los recursos disponibles para proteger a la población durante esta temporada.

Desde el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), señaló que, cada año, entre mayo y noviembre, se mantiene vigilancia permanente sobre el desarrollo de tormentas tropicales y huracanes, por lo que Yucatán llega preparado a esta temporada.

“Tenemos 31 refugios estatales y 1,052 refugios municipales y submunicipales distribuidos en todo el territorio, equipados para recibir a las familias que necesiten protección. Esto significa que en cada rincón del estado hay un espacio seguro donde una familia puede resguardarse cuando un fenómeno natural amenaza a su comunidad”, destacó el Mandatario.

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Recursos para contingencia

Asimismo, informó que la entidad cuenta con un Fondo Estatal de Emergencia fortalecido, con ocho millones de pesos de reserva y una inyección de cuatro millones de pesos anuales para responder de inmediato a los municipios afectados.

Dichos recursos, añadió, permiten actuar durante las primeras y más críticas horas de una contingencia, así como acompañar las tareas de prevención, recuperación y reconstrucción con reglas claras y transparentes.

Recordó que, como parte de la coordinación interinstitucional, el pasado 6 de mayo se realizó el primer simulacro de gabinete con hipótesis de impacto de huracán, en el que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la SSP y la Fuerza Aérea.

“Ese ejercicio nos confirmó algo fundamental: cuando hay una emergencia, cada institución sabe qué hacer, cuándo hacerlo y con quién coordinarse. Esa precisión es lo que salva vidas. El trabajo con los municipios avanza con el mismo rigor. Tenemos instalados 106 consejos municipales de Protección Civil y hemos realizado cinco capacitaciones regionales en Motul, Valladolid, Tizimín, Tekax y Mérida”, destacó.

Primera línea de respuesta

En ese sentido, Díaz Mena puntualizó que los municipios son la primera línea de respuesta ante una emergencia, por lo que su fortalecimiento representa mayor seguridad para todo Yucatán.

El Consejo Estatal de Protección Civil reúne a 23 integrantes de alto nivel del Gobierno estatal, dependencias federales, universidades, sector privado y organizaciones civiles, lo que permite una respuesta articulada ante cualquier eventualidad.

El Gobernador aseguró que esta coordinación es garantía de que, cuando una familia yucateca enfrente una emergencia, contará con el respaldo del aparato institucional y de la sociedad organizada. Además, reconoció el compromiso del sector empresarial, la Cruz Roja Mexicana y los Scouts de México por sumar esfuerzos en las labores de auxilio cuando se requiere.

El Niño y el pronóstico

En su turno, el director general del Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Conagua, Roberto López González, informó que el pronóstico de precipitación para esta temporada es menor en comparación con otros años y añadió que existe 82% de probabilidad de que el fenómeno de El Niño se presente este mes de mayo.

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“Se esperan entre siete y ocho tormentas tropicales; de tres a cinco huracanes categoría 1 o 2, y la probabilidad de uno o dos categoría 3, 4 o 5. Se tiene un pronóstico de entre 11 y 15 ciclones tropicales”, detalló.

El secretario técnico del Consejo y director de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy), Hernán Hernández Rodríguez, destacó que el programa especial de atención incluye la identificación temprana de peligros, el análisis territorial de vulnerabilidad y exposición de la población, así como la construcción de escenarios de riesgo.

Explicó que estos escenarios cuentan con protocolos de actuación y que, para la implementación coordinada de acciones preventivas y de mitigación, Procivy estableció un Programa de Actividades Estratégicas de acuerdo con cada fase prevista.

Plan de evacuación

El primer escenario contempla la evacuación costera, la activación de refugios temporales y la atención prioritaria a población en situación de vulnerabilidad.

“Tenemos 31 refugios estatales. La ciudad de Mérida recibe a los municipios costeros del poniente; Motul, a los costeros del centro norte; Telchac Pueblo, a los del litoral central; Dzilam González, a Dzilam de Bravo; Panabá, a San Felipe; Tizimín, a Río Lagartos, Las Coloradas y El Cuyo; Valladolid, a los habitantes del Oriente del estado, y Tekax, a los del sur”, informó.