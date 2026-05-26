Donald Trump se realiza examen médico anual antes de cumplir 80 años; Casa Blanca alista reporte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sometió este martes a su examen médico anual en el Hospital Militar Walter Reed, ubicado cerca de Washington, a pocos días de cumplir 80 años.

El mandatario republicano llegó al centro médico alrededor de las 08:50 horas locales, según constató un periodista que acompañaba la caravana presidencial. El chequeo incluyó una revisión médica y dental, como parte de los controles habituales realizados a los presidentes estadounidenses.

La revisión ocurre en un momento de alta atención pública sobre la salud de Trump, quien se convirtió en el presidente de mayor edad en asumir el cargo. A lo largo de su mandato, el republicano ha presumido su energía física y mental, especialmente al compararse con su antecesor demócrata, Joe Biden.

Trump se somete a revisión médica en Walter Reed

El examen anual de Donald Trump se realizó en el hospital militar que tradicionalmente atiende a presidentes, altos funcionarios y personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Tras la revisión, la Casa Blanca podría difundir un resumen médico en las próximas horas o días, aunque el nivel de detalle dependerá de la decisión del equipo presidencial. En ocasiones anteriores, los reportes han incluido datos generales sobre peso, presión arterial, salud cardiovascular y recomendaciones médicas.

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El chequeo se suma a dos evaluaciones realizadas el año pasado: una programada en abril y otra visita no anunciada en octubre, que provocó especulaciones sobre su estado de salud.

Salud de Trump vuelve a estar bajo observación pública

En los últimos meses, algunos observadores han señalado episodios en los que Trump parecía somnoliento durante actos públicos. También se han difundido imágenes de pequeños moretones en sus manos.

La Casa Blanca ha explicado previamente que el presidente toma aspirina diariamente, medicamento que puede reducir la coagulación de la sangre y favorecer la aparición de moretones. Además, el año pasado se informó que Trump fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, una condición común que puede provocar hinchazón, calambres y cambios en la piel de las piernas.

Pese a ello, integrantes de su gabinete, como el secretario de Estado Marco Rubio, han defendido que Trump mantiene un ritmo intenso de trabajo.

WATCH: Here’s Donald Trump heading to Walter Reed hospital for a Check-Up!



Is he walking slow? pic.twitter.com/NDmGYTS1tc — Lucas Sanders 👊🏽🔥🇺🇸 (@LucasSa56947288) May 26, 2026

Trump cumplirá 80 años con evento de UFC en la Casa Blanca

Donald Trump cumplirá 80 años el próximo 14 de junio y celebrará la fecha con un evento de artes marciales mixtas UFC en los jardines de la Casa Blanca, al que se espera la asistencia de miles de invitados.

Después de su revisión médica, el mandatario tenía previstas reuniones de política interior y estrategia, con la guerra en Irán como uno de los temas principales de la agenda.

El resultado del examen anual será seguido con atención, no solo por su edad, sino por el contexto político en Estados Unidos y por el papel central que mantiene Trump en decisiones de seguridad nacional y política exterior.

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