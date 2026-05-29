Mototortillero con probable fractura en colonia de Campeche

Con probable fractura en la pierna derecha terminó el conductor de una motocicleta y vendedor de tortillas, luego de impactarse contra la parte trasera de un automóvil en la colonia Aviación, donde fue necesaria la intervención de paramédicos y autoridades.

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El accidente ocurrió sobre la avenida Aviación, cuando la guiadora detuvo su marcha al llegar a unos topes; sin embargo, el motociclista no alcanzó a frenar y acabó por estrellarse contra la parte trasera de la unidad, quedando tendido sobre el pavimento con visibles lesiones en una de sus extremidades.

Testigos dieron aviso al número de emergencias, llegando elementos policiacos y personal médico, quienes atendieron al vendedor de tortillas para posteriormente trasladarlo a un hospital de la ciudad, mientras que la mujer permaneció en el lugar en espera de su aseguradora para los trámites correspondientes.