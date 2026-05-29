Sargazo obliga a hoteles de Quintana Roo instalar barreras propias

Con un pronóstico de recales superiores al 30 por ciento en comparación con 2025, cada vez más hoteles optan por la colocación de sus propias barreras de contención de sargazo. Esto ocurre debido a que las brigadas de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) resultan insuficientes para atender esta emergencia ambiental que, a decir de los prestadores de servicios turísticos, mantiene al destino en una situación de colapso.

Una cadena hotelera de la Riviera Maya, de las áreas más impactadas, implementó un sistema privado de protección costera en la playa conocida como Destino Maroma, para reforzar el resguardo alrededor de Palafitos Overwater Bungalows y El Dorado Maroma. La infraestructura fue desarrollada para apoyar las labores de mantenimiento y ayudar a minimizar la llegada de la macroalga a la orilla, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante las cambiantes condiciones costeras, informó Grupo Lomas.

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El presidente honorario de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Abelardo Vara, comentó que una alternativa similar se planteó para el frente de playa del Coral Beach, mientras que otros centros de hospedaje analizan soluciones particulares ante los arribos masivos del presente año.

En tanto, el hotelero Roberto Cintrón recordó que, en 2018, el sector implementó el protocolo de Puerto Morelos para la detección, contención, recolección y disposición del sargazo, modelo que posteriormente fue retomado por las autoridades federales.

Sólo en el mar Caribe, durante 2026 se han detectado 67 mil toneladas de talofita / Especial

La Marina y el Gobierno del Estado prevén colocar 15 mil metros de barreras antisargazo, de los cuales aseguran que ya se instalaron más de 9,500 metros; sin embargo, en la Riviera Maya la medida resultó insuficiente.

De acuerdo con el más reciente Boletín Diario de Sargazo en el Mar Caribe emitido por el organismo dependiente de la Marina, el volumen detectado es de 67 mil 442 toneladas de alga solo en esta zona. La cifra supera incluso las concentraciones observadas durante julio y agosto del año pasado, meses históricamente identificados como los de mayor arribo en las costas de Quintana Roo.

También el Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida advirtió que las cantidades en el Atlántico, el Caribe y el Golfo de México continuarán en aumento durante los siguientes meses. El informe prevé que el año 2026 podría convertirse en uno de los periodos con mayor presencia de sargazo jamás registrados en la Península de Yucatán. La institución estadounidense alertó que la cantidad superará el 75 por ciento de los valores históricos, por lo que probablemente se convierta en un año récord para el verano de 2026.

Ante este panorama, el semáforo de sargazo fue colocado en color rojo, clasificación que corresponde a una presencia excesiva y que anticipa afectaciones importantes en diversas playas de la entidad.

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Se explicó que la medición de este indicador considera diversos factores oceanográficos y meteorológicos, entre ellos la dinámica de corrientes marinas y vientos predominantes, así como la observación directa del material acumulado en los arenales mediante imágenes fotográficas proporcionadas diariamente por la Zofemat de Quintana Roo.

No obstante, investigadores y ambientalistas insisten en que este fenómeno requiere soluciones regionales de largo plazo, debido a que su origen y expansión están relacionados con factores globales como el cambio climático, el aumento de nutrientes en el océano y alteraciones en las corrientes.