INE presenta sistema con datos electorales de Yucatán

Más de 15 millones de registros sobre las elecciones de 2024 ya pueden ser consultados por la ciudadanía a través del Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones (Sicee), una plataforma presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE) que concentra información a nivel casilla, actas de escrutinio y cómputo, candidaturas, indicadores de paridad electoral y otros datos de interés público.

La presentación estuvo a cargo del vocal de Organización Electoral del INE, Eliézer Serrano Rodríguez, quien expuso que el Sicee consiste en una plataforma digital de acceso gratuito que acerca a la ciudadanía información relevante de procesos electorales federales desde 1991 y locales a partir de 2015.

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En el caso de Yucatán, ofrece la posibilidad de revisar y comparar resultados electorales en distintos niveles, desde el ámbito estatal hasta el municipal, seccional y de casilla. También concentra indicadores relacionados con participación ciudadana, paridad de género, acciones afirmativas y candidaturas electas.

Información disponible

Entre los datos que ya pueden consultarse se encuentran los resultados de la elección presidencial de 2024, en la que se emitieron alrededor de 1.28 millones de votos en la entidad, con una participación equivalente al 72.7 por ciento de la Lista Nominal.

Asimismo, se pueden revisar los resultados obtenidos por las distintas coaliciones políticas en las mil 162 secciones electorales que conformaron el proceso.

La plataforma también incorpora estadísticas sobre el voto de los yucatecos residentes en el extranjero, así como información sobre los municipios donde se registraron las mayores diferencias entre las fuerzas políticas contendientes, aquellos con resultados más cerrados y las demarcaciones con los niveles más altos y más bajos de participación ciudadana.

Primeros análisis

Tras la presentación del sistema, representantes de dependencias gubernamentales, instituciones educativas, partidos políticos, medios de comunicación y agrupaciones de observación electoral participaron en mesas de análisis para revisar los principales hallazgos de la estadística electoral en Yucatán.

De acuerdo con el INE, estos espacios buscan promover el uso de la información contenida en el Sicee y generar propuestas orientadas a fortalecer su consulta, difusión y aprovechamiento, con el propósito de acercar los datos electorales a un mayor número de personas y contribuir a la transparencia y rendición de cuentas en los procesos democráticos.