Más de 400 productores participan en el Mercado Renacer del Campo Yucateco

Más de 400 productoras y productores de 42 municipios encontraron ayer en el Mercado Renacer del Campo Yucateco una vitrina para comercializar directamente sus productos.

Durante un recorrido por la quinta edición, realizada en el Gran Parque La Plancha, el gobernador Joaquín Díaz Mena reiteró su respaldo a este esquema que fortalece la economía rural y su administración continuará impulsándolo al considerarlo una herramienta para generar ingresos a las familias del campo.

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Acompañado de funcionarios estatales, Huacho saludó a las y los productores y constató la calidad y buen precio de los productos que cosechan en sus municipios, como parte del impulso a la producción local y a la economía de las familias rurales.

Familia emprendedora

Entre ellos, a jóvenes emprendedores de Tekantó que, junto con su madre, crearon la Granja Roco-ko, dedicada a la venta de huevo.

“Me da mucho gusto saludar a estos dos jóvenes que presentan los productos que ellos mismos han trabajado”, expresó.

Díaz Mena reiteró su compromiso de seguir impulsando espacios donde los productores puedan comercializar de manera directa con las familias meridanas que acuden al mercado, lo que les permite encontrar nuevos clientes y convertirse en proveedores.

También agradeció el trabajo de los secretarios de Desarrollo Rural, Edgardo Medina Rodríguez, y de Pesca y Acuacultura Sustentables, Lila Frías Castillo, así como de los equipos que hacen posible esta iniciativa.

El Mercado Renacer del Campo Yucateco, impulsado por el Gobierno del Estado, consolida en su quinta edición un espacio de comercialización directa que conecta a las y los productores rurales con la población de Mérida, mediante una oferta de productos frescos, saludables e inocuos a precios accesibles.

De esta manera, la estrategia fortalece la economía familiar, promueve el consumo local y permite que las familias meridanas adquieran alimentos directamente de quienes los producen.

En este mercado se encuentra una amplia variedad de alimentos y productos del agro, como cilantro, rábanos, lechugas, chiles habanero, x’catic y dulce, tomates y calabazas; tubérculos como camote; granos y semillas como maíz, pepita y cacahuate; frutas como papaya, coco, maracuyá; cítricos como limón, naranja y toronja; plantas aromáticas, además de dulces tradicionales, todos elaborados con calidad por manos yucatecas.