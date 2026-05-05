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Yucatán / Mérida

Arrancan trabajos de bacheo en 81 calles de la colonia Leandro Valle de Mérida

Como parte del Plan Bienestar para Mérida, el Gobierno del Estado atenderá las calles de la colonia Leandro Valle.

Por Redacción Por Esto!

5 de may de 2026

1 min

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Inician trabajos de bacheo en calles de la colonia Leandro Valle
Inician trabajos de bacheo en calles de la colonia Leandro Valle / Especial

El gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó el inicio de los trabajos de bacheo en 81 calles de la colonia Leandro Valle, donde se atenderán más de ocho mil 600 metros cuadrados de superficie para mejorar la movilidad y seguridad de las familias.

La obra forma parte del Plan Bienestar para Mérida, estrategia del Gobierno del Renacimiento Maya para fortalecer la infraestructura urbana y mejorar los servicios públicos en colonias y comisarías de la capital yucateca.

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En su mensaje, el mandatario destacó que durante años colonias como Leandro Valle esperaron atención igualitaria, por lo que esta intervención representa una respuesta concreta a sus necesidades.

Los trabajos contemplan bacheo profundo y superficial en más de cuatro mil 600 metros cuadrados, dentro de una superficie total de ocho mil 600 metros cuadrados, para mejorar tramos clave y ofrecer calles más seguras y dignas a sus habitantes.

El Gobierno estatal señaló que estas obras forman parte de la estrategia denominada Renacimiento Maya

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El Gobernador señaló que ninguna colonia ni comisaría quedará atrás, pues cada intervención busca mejorar la calidad de vida, fortalecer la seguridad vial y mantener la cercanía con la ciudadanía.

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