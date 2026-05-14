Marina asegura cocaína frente a Huatulco; suman más de 65 toneladas incautadas en altamar

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron 13 paquetes y un bulto con cocaína a 248 millas náuticas al suroeste de Huatulco, Oaxaca, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal.

De acuerdo con el mensaje difundido en la cuenta oficial de X del Gabinete de Seguridad, la acción se realizó como parte de los operativos para combatir el trasiego de drogas por rutas marítimas.

En el operativo participaron elementos de la Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Operativo forma parte de acciones contra rutas marítimas

El aseguramiento se suma a las tareas de vigilancia que las autoridades federales mantienen en costas mexicanas para detectar embarcaciones, cargamentos y posibles rutas usadas por organizaciones criminales para transportar droga.

El Gabinete de Seguridad destacó que estas acciones buscan impedir que sustancias ilícitas lleguen a las calles y afecten a la población.

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Suman más de 65 toneladas de cocaína aseguradas en el mar

Con este decomiso frente a Huatulco, las autoridades federales informaron que en la presente administración se han asegurado más de 65 toneladas de cocaína en altamar.

De acuerdo con el Gobierno Federal, estos operativos han permitido evitar que millones de dosis de droga sean distribuidas.

Como parte de las acciones para combatir el trasiego de droga por rutas marítimas, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico y @FGRMexico, aseguraron 13 paquetes y un bulto con cocaína a 248 millas náuticas al suroeste de Huatulco, Oaxaca.



Este evento se suma a las… pic.twitter.com/r3gcJm7vYe — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 14, 2026

Las autoridades no detallaron en el mensaje si hubo personas detenidas durante el aseguramiento ni el peso exacto de los paquetes localizados.

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