Motociclista sobrevive de milagro ras terminar bajo las ruedas de un tráiler en Chetumal

La carretera que conduce a la comunidad de Luis Echeverría fue el escenario de un impactante accidente que por poco termina en una tragedia fatal durante las primeras horas de este jueves. Un motociclista resultó con lesiones de extrema gravedad tras ser embestido y arrastrado por una pesada unidad de carga, quedando atrapado debajo del chasis del tráiler en un suceso que movilizó a los cuerpos de rescate de la capital del estado.

El incidente ocurrió cuando el conductor de la motocicleta circulaba con dirección a la mencionada localidad costera. Según los primeros reportes de los testigos y las autoridades de vialidad, el tráiler aparentemente no se percató de la presencia de la unidad ligera al intentar realizar una maniobra, lo que provocó un impacto que proyectó al motociclista hacia la parte inferior del tractocamión. La inercia del vehículo de carga arrastró al hombre y a su motocicleta varios metros sobre la carpeta asfáltica antes de que el chofer lograra detener la marcha por completo.

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Automovilistas que transitaban por la zona y que presenciaron el siniestro llamaron de inmediato a la línea de emergencia 911, el motociclista se encontraba atrapado entre los ejes traseros de la cabina, imposibilitado para moverse y con visibles muestras de dolor.

En cuestión de minutos, policías, elementos del Cuerpo de Bomberos, personal de rescate y paramédicos arribaron al lugar para iniciar las maniobras de extracción, las cuales se tornaron sumamente complejas debido al riesgo de que la unidad de carga se moviera y aplastara aún más a la víctima.

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Tras casi media hora de labores ininterrumpidas, el hombre fue sacado de debajo de la unidad. Los paramédicos que le brindaron los primeros auxilios en el sitio reportaron que presentaba múltiples lesiones, por lo que fue estabilizado de emergencia y trasladado a un hospital en Chetumal.

Agentes de la Policía de Tránsito se encargaron de asegurar al conductor del tráiler para ponerlo a disposición de las autoridades competentes, mientras se realiza el peritaje oficial que determine el grado de responsabilidad de cada una de las partes. La motocicleta, que quedó reducida a un amasijo de hierros retorcidos, fue retirada por una grúa junto con el vehículo pesado.