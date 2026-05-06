Día de las Madres 2026: restaurantes en Mérida para celebrar este 10 de mayo

Mérida se prepara para celebrar el Día de las Madres 2026 este 10 de mayo, una de las fechas más importantes para las familias mexicanas, donde salir a comer o cenar se convierte en el plan favorito.

La capital yucateca destaca por su amplia oferta gastronómica distribuida en distintas zonas, desde el tradicional Centro Histórico hasta modernas colonias y avenidas emblemáticas, lo que permite elegir el ambiente ideal para consentir a mamá.

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El Centro Histórico es una de las zonas más concurridas para el 10 de mayo, gracias a su oferta de comida regional y espacios con arquitectura colonial. Aquí predominan restaurantes con platillos típicos yucatecos como cochinita pibil, panuchos y papadzules.

Calles como la 60 se han convertido en corredores gastronómicos con propuestas variadas, desde cocina tradicional hasta opciones internacionales, en un entorno vibrante y accesible para toda la familia.

También se encuentra el Corredor Gastronómico de la calle 47, donde se encuentran diversos restaurantes con temáticas distintas para las festividades.

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Además, parques como Santa Ana o Santa Lucía ofrecen una experiencia más relajada, con música en vivo y cercanía a sitios turísticos.

Si buscas un festejo más sofisticado, Paseo de Montejo es la opción ideal. Esta emblemática avenida concentra restaurantes en casonas históricas restauradas, con terrazas y propuestas gastronómicas contemporáneas.

El área del Remate y sus alrededores se ha consolidado como un punto clave para cenas especiales, ideal para quienes buscan una experiencia más elegante en el Día de las Madres.