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Yucatán / Mérida

Kali Uchis anuncia concierto en Mérida: Fecha, días de preventa y costo de los boletos

La cantante Kali Uchis llegará a la ciudad de Mérida, Yucatán, por primera vez este 2026.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

1 de jun de 2026

1 min

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La cantante Kali Uchis llegará en concierto a Mérida en diciembre 2026
La cantante Kali Uchis llegará en concierto a Mérida en diciembre 2026 / @kaliuchis

La cantante estadounidense Kali Uchis confirmó su regreso a México como parte de la continuación de su gira The Sincerely, Tour, y una de las ciudades elegidas será Mérida, Yucatán.

La noticia fue dada a conocer por Ocesa, que anunció dos únicas fechas en territorio mexicano durante el segundo semestre de 2026, incluyendo por primera vez una presentación de la artista en la capital yucateca.

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¿Cuándo será el concierto de Kali Uchis en Mérida?

El concierto de Kali Uchis en Mérida se realizará el próximo 4 de diciembre de 2026 en el recinto Foro GNP Seguros.

La intérprete de éxitos como Telepatía, Moonlight y After The Storm llegará a Yucatán como parte de una gira que también contempla una presentación en Guadalajara.

¿Cuándo es la preventa de boletos para Kali Uchis en Mérida?

Los boletos para el concierto de Kali Uchis estarán disponibles en las siguientes fechas:

  • Preventa: jueves 4 de junio de 2026.
  • Venta general: viernes 5 de junio de 2026.

Se espera una alta demanda debido a que serán las únicas dos presentaciones confirmadas de la artista en México.

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Precios de los boletos para Kali Uchis en Mérida

Los organizadores ya dieron a conocer los costos oficiales de las entradas para el concierto en el Foro GNP Seguros:

  • Vivir es Increíble - $2,480
  • Ruedo VIP - $2,280
  • Primer Nivel - $1,480
  • Primer Nivel Vista Limitada - $1,180
  • Segundo Nivel - $880
  • Segundo Nivel Vista Limitada - $780

Kali Uchis llegará por primera vez a Yucatán

La presentación del 4 de diciembre marcará el debut de Kali Uchis en Mérida, una ciudad que en los últimos años ha incrementado su oferta de espectáculos internacionales.

Con este anuncio, la cantante suma a Yucatán dentro de su recorrido por Latinoamérica, convirtiendo al concierto en uno de los eventos musicales más esperados para el cierre de 2026 en la Península de Yucatán.

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