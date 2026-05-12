Denuncian presunto fraude para concierto en Mérida: inversionista perdió más de 2 mdp por shows de Netón Vega

Por presuntamente cometer un fraude de más de 2 millones de pesos, fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado Christian Allard P.M., Santiago C. y Karim R. La querella la interpuso Carlos Cárdenas Cáceres, quien aportó esa cantidad para varios eventos musicales que jamás se llevaron a cabo.

De acuerdo con el caso, a principios del año pasado el quejoso fue contactado por Santiago C. quien le pidió invertir en varios conciertos del cantante Netón Vega, programa en el cual eran socios los otros dos señalados.

Christian A. fue quien presentó al denunciante una serie de presupuestos para la realización de conciertos de ese artista en diversas ciudades mexicanas, y para ello se le pidió una inversión de 2.1 millones de pesos, mostrándosele los márgenes de ganancias que habría.

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Tras una serie de charlas en relación con este negocio, el 27 de enero del 2025 se realizó la firma del contrato correspondiente en la Notaría Pública Número 39, a cargo de Alejandro Breach Esquivel, confirmándose la celebración de conciertos de Netón Vega en Mérida, Aguascalientes, Oaxaca, Puebla, Mexicali y León.

El primero de ellos sería el 26 de abril en Mérida, mismo que no se llevó a cabo por diversos pretextos que se le dieron al inversionista, lo cual ocurrió también con las fechas posteriores que ya habían sido programadas. Al final, ninguno de los eventos se realizó, por lo que el afectado pidió que se hiciera la devolución del dinero aportado.

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Los otros tres sujetos involucrados comenzaron a darle largas, y él esperó tomando en cuenta la fuerte inversión. Sin embargo, en marzo de este 2026, luego de más de un año de no tener respuesta, decidió interponer su denuncia ante la FGE, misma que ya está en investigación.

Cárdenas Cáceres acudió a la notaria donde se firmó el contrato para solicitar una copia, y ahí se le indicó que no era la primera persona que había sido presuntamente estafada por Christian Allard P.M., Santiago C. y Karim R., por lo que, al parecer, existen varias denuncias en contra de ellos, las cuales están en proceso para aplicárseles todo el peso de la ley.