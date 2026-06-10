Misteriosa tala de árboles en el Oriente de Mérida desata indignación vecinal

La tala de árboles en camellones del Oriente de Mérida generó inconformidad entre vecinos de distintas colonias, luego de que habitantes reportaran el retiro de varios ejemplares sin previo aviso ni explicación oficial por parte de las autoridades municipales.

De acuerdo con vecinos de la zona de Circuito Colonias, al menos siete árboles fueron cortados en el camellón central, pese a que, según señalaron, se encontraban en buenas condiciones y no representaban riesgo para peatones o automovilistas durante la actual temporada de lluvias.

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La situación provocó molestia entre los habitantes, quienes consideran que la pérdida de áreas verdes afecta la imagen urbana y contribuye al incremento de las altas temperaturas en la ciudad.

A esta preocupación se sumaron colonos de la avenida Quetzalcóatl, quienes también denunciaron la tala de varios árboles sobre el camellón de esa vialidad.

Según relataron, los trabajos se realizaron durante la noche del martes, lo que despertó sospechas y cuestionamientos sobre la autorización de estas acciones y la falta de información previa a la ciudadanía.

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Los vecinos exigieron al Ayuntamiento transparentar quién ordenó el retiro de los árboles, así como explicar los motivos técnicos o de infraestructura que justificaron la medida.

Además, solicitaron que se informe si existe un programa de reforestación para compensar el impacto ambiental derivado de la eliminación de estas áreas verdes en una de las zonas con mayor tránsito vehicular del oriente de Mérida.