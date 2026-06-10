Mundial 2026: Transmitirán el partido México vs Sudáfrica en el Malecón de Progreso

Este jueves 11 de junio, la Selección Mexicana formará parte de los partidos inaugurales del Mundial de Futbol 2026, y en Yucatán habrá distintas sedes para transmisiones gratuitas, entre ellas el Malecón de Progreso.

A través de la estrategia Zona Fan Yucatán Juega, se instalarán pantallas gigantes en distintos municipios para que la población pueda seguir gratuitamente los partidos de la Copa Mundial de Futbol.

Al respecto, el gobernador Joaquín Díaz Mena indicó que la iniciativa forma parte de la estrategia Mundial Social impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, para acercar los eventos deportivos de gran relevancia a la población mediante espacios públicos de convivencia.

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Asimismo, el proyecto se encuentra alineado con el programa estatal Aliados por la Vida, enfocado en fortalecer la integración familiar, promover la convivencia comunitaria y generar espacios recreativos para niñas, niños y jóvenes.

Transmisión del Mundial 2026 en Progreso, Yucatán

Desde las 10:00 de la mañana comenzarán las actividades gratuitas en el Malecón de Progreso para la transmisión del partido México vs Sudáfrica este jueves 11 de junio.

Como parte de las actividades, se tendrán juegos y actividades recreativas, música y dinámicas para todas las edades con acceso libre.

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Otras sedes del Mundial 2026 en Yucatán

Las zonas fan estarán ubicadas en nueve municipios. En Mérida, las actividades se desarrollarán en la Unidad Deportiva Inalámbrica; también se habilitarán espacios en Tekax, Valladolid, Progreso, Umán, Ticul, Izamal, Tizimín y Kanasín.

Además de la transmisión de los partidos, los asistentes podrán participar en actividades recreativas los días 11, 18 y 24 de junio, entre ellas música en vivo, juegos, retos y dinámicas familiares.