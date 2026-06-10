Va y Ven reanuda operaciones con normalidad en Mérida tras reducción de unidades

La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) informa a las y los usuarios que, tras el diálogo sostenido entre el Gobierno del Estado, la Agencia y las empresas concesionarias del sistema Va-y-Ven, el servicio de transporte público se restablecerá en su totalidad a partir de las primeras horas de este miércoles 10 de junio.

Gracias a los acuerdos alcanzados mediante el diálogo, las unidades retomarán sus frecuencias y recorridos habituales, garantizando la movilidad de miles de usuarios en Mérida y su zona metropolitana.

La ATY reconoce el respaldo del Gobierno del Estado para atender en conjunto los planteamientos del sector transportista y salvaguardar el derecho a la movilidad de las y los yucatecos.

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Asimismo, se mantendrá el seguimiento permanente a la operación del sistema a través del Centro de Control y Monitoreo para asegurar que las rutas presten servicio conforme a los estándares establecidos y que los usuarios cuenten con un servicio seguro, eficiente y de calidad.

Cabe destacar que en el comunicado no se informa si habrá sanciones para los permisionarios por la afectación causada a los usuarios que al final de cuentas son los que pagan las consecuencias al recibir descuentos por llegar tarde a los centros de trabajo, escuelas, hospitales, etc.

Dispuestos a prestar servicio

Por su parte José Emilio Cabrera Villamil, representante sindical de los choferes del Circuito Metropolitano y otros operadores del Va y Ven, ofreció que sus agremiados pueden entrar al quite y conducir los autobuses que pararon los concesionarios, para que los usuarios no se queden sin transporte.

Después de reunirse con el subsecretario de Gobierno, Pablo Castro Alcocer, los choferes y su líder sindical le expusieron que si les facilitan el combustible y los autobuses, ellos pueden prestar el servicio y evitar las consecuencias del retiro de camiones por parte de los concesionarios para amagar al gobierno para que les pague un adeudo y para presionar que les sigan pagando por kilómetro garantizado y no por kilómetro recorrido.

De esta manera pueden contrarrestar presiones de los concesionarios, como el paro de ayer, y otros que vengan en el futuro como amago de los permisionarios.

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Castro Alcocer escuchó con atención esta propuesta y dijo que la plantearía en una reunión que tendría un poco después con los concesionarios y la Agencia del Transporte de Yucatán (ATY).

Tras ese diálogo, se acordó restablecer el servicio de transporte público en su totalidad a partir de las primeras horas de este miércoles 10 de junio.

En el encuentro con Pablo Castro Alcocer, los choferes y su líder sindical le insistieron en la propuesta de que el Gobierno del Estado y la ATY sean mediadores en el conflicto laboral con la empresa Circuito Metropolitano, ante la cerrazón de los socios concesionarios. Esto es independiente de las demandas que los operadores afectados tienen en las instancias laborales, como la Cecoley y la Secretaría de Trabajo federal, para seguir de manera judicial con sus demandas, como corresponde a sus derechos.

También le pidieron que intervenga para que la empresa les retire el veto que les impuso como represalia por hacer el paro, pues los boletino para que no los contraten otras empresas de transporte público.