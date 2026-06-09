¿Demoras en el Va y Ven? Reportan retrasos y afectaciones hoy martes 9 de junio

Usuarios del sistema Va y Ven en Mérida podrían enfrentar afectaciones este martes 9 de junio, luego de que trascendiera que las rutas operarían únicamente con cerca del 50 por ciento de las unidades habituales.

De acuerdo con versiones difundidas, la posible reducción en el servicio estaría relacionada con una protesta de empresarios camioneros ante las disposiciones de la nueva Ley de Transporte de Yucatán.

Según la información que circula hasta el momento, los dueños de las empresas transportistas estarían inconformes con el esquema mediante el cual presuntamente sólo se les paga por los kilómetros recorridos y no por aquellos trayectos que las unidades dejan de realizar.

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Mérida podría registrar retrasos y saturación en paraderos

Aunque hasta ahora no existe un posicionamiento oficial que confirme el alcance de la medida, se prevé que la disminución de camiones genere retrasos, mayores tiempos de espera y saturación en distintos paraderos del Va y Ven en Mérida.

La decisión habría sido tomada directamente por empresarios concesionarios del transporte público, quienes buscarían manifestar su desacuerdo con las nuevas condiciones operativas y financieras del sistema.

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Recomiendan tomar precauciones este martes

Ante la posibilidad de que circulen menos unidades de lo habitual, usuarios del Va y Ven podrían considerar salir con anticipación y tomar previsiones en sus traslados durante este martes.

Hasta el momento, autoridades estatales no han confirmado oficialmente si la reducción de unidades se aplicará en todas las rutas ni cuánto tiempo podría mantenerse la situación.