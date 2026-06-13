Con el propósito de acercar opciones de financiamiento, innovación tecnológica y modelos de producción sostenible a productores del estado, el 17 de junio se llevará a cabo en Mérida el Primer Foro Agropecuario Yucatán 2026: Financiamiento y Soluciones Regenerativas para el Campo.

El encuentro, organizado por el Consejo Nacional Agropecuario de Yucatán, FIRA y la Universidad Marista, reunirá a agricultores, ganaderos, agroindustrias, cooperativas, estudiantes, investigadores e instituciones financieras en una jornada enfocada en fortalecer la productividad y competitividad del sector primario.

La actividad se desarrollará en el Auditorio Pablo Hernández de la Universidad Marista, de 8:45 a 14:00 horas. El acceso es gratuito.

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Los organizadores señalaron que el foro surge ante la necesidad de brindar herramientas que permitan a los productores incrementar su rendimiento sin comprometer la conservación de recursos estratégicos como el suelo, el agua y la energía, factores cada vez más relevantes frente a los efectos del cambio climático y las nuevas exigencias de los mercados.

Uno de los principales atractivos del evento será la instalación de mesas de atención especializadas donde productores y emprendedores del sector podrán recibir orientación directa sobre esquemas de financiamiento, créditos, garantías y programas de apoyo para proyectos agropecuarios.

Representantes de FIRA y de instituciones financieras de primer y segundo piso ofrecerán asesoría personalizada para facilitar el acceso a recursos destinados a modernizar unidades de producción y desarrollar proyectos de crecimiento.

El programa también contempla conferencias enfocadas en prácticas productivas sustentables.