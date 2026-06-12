Beca Juventudes Renacimiento Yucatán: Cuándo habrá registro para universitarios del ciclo 2026-2027

Miles de estudiantes universitarios en Yucatán ya se preparan para el próximo proceso de inscripción de las Becas Juventudes Renacimiento, programa estatal que otorga apoyo económico a jóvenes de nivel superior para continuar sus estudios durante el ciclo escolar 2026-2027.

Aunque el Gobierno de Yucatán todavía no publica la convocatoria oficial para el nuevo periodo, autoridades estatales informarán próximamente sobre la nueva fecha de registros.

La beca está dirigida a estudiantes universitarios de instituciones públicas de Yucatán y contempla un apoyo económico de 3 mil pesos, entregados a través de la tarjeta Felipe Carrillo Puerto, como parte de las estrategias del programa Renacimiento Maya.

Noticia Destacada UADY lanza beca de excelencia académica 2026-2027: estos son los requisitos y fechas clave

¿Quiénes podrán solicitar la Beca Juventudes Renacimiento 2026-2027?

De acuerdo con las convocatorias previas, podrán participar estudiantes de universidades públicas del estado como:

Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)

Instituto Tecnológico de Mérida

Universidad Politécnica de Yucatán

Universidad Tecnológica Metropolitana

Universidad de las Artes de Yucatán

ENES Mérida

UPN Yucatán

Entre los requisitos más importantes destacan:

Ser estudiante regular en modalidad presencial.

No recibir otra beca estatal o federal para el mismo fin.

Comprobar situación económica vulnerable.

Haber estudiado en Yucatán al menos durante los últimos tres años.

¿Cómo será el registro?

En procesos anteriores, el trámite comenzó con una preinscripción en línea mediante la plataforma oficial del Gobierno de Yucatán, seguida de entrega de documentos en las universidades participantes. Los estudiantes debieron presentar:

Noticia Destacada Becas Segey 2026-2027: requisitos, fechas y cómo solicitar apoyo para universidades privadas en Yucatán

CURP

Acta de nacimiento

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Constancia de estudios o kardex

Estudio socioeconómico

Carta compromiso y formatos oficiales.

¿Dónde consultar la convocatoria oficial?

La convocatoria para el ciclo 2026-2027 será publicada en los canales oficiales del Gobierno de Yucatán y de la Secretaría de Bienestar estatal. Además, universidades públicas suelen difundir las fechas de registro y recepción de documentos en sus redes sociales y páginas institucionales.

Las autoridades recomendaron a los estudiantes mantenerse atentos durante los próximos meses, ya que el registro suele abrirse por etapas y con fechas distintas para cada universidad participante.