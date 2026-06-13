El agua no da tregua: Mérida lidera los acumulados de lluvia y prevén temporal intenso

Las lluvias regresaron a Yucatán justo cuando miles de familias aún no terminan de recuperarse de los aguaceros que marcaron mayo. Los pronósticos anticipan un fin de semana cargado de precipitaciones intensas, lo que aumenta el riesgo de nuevos encharcamientos e inundaciones en municipios que ya acumulan cantidades históricas de agua durante este año.

Las cifras de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) muestran que el poniente de Mérida se ha convertido en el punto más lluvioso del estado en lo que va de 2026. La estación meteorológica ubicada en la avenida Zamná reportó un acumulado de 487.96 milímetros entre enero y mayo, una cantidad que supera incluso a municipios tradicionalmente asociados con fuertes precipitaciones.

Detrás aparecen Muna (463.8 mm); Peto (460.53 mm); el sur de Mérida (452.09 mm); y Progreso (418.11 mm). También figuran entre las localidades con mayores registros Chocholá, Ticul, Abalá, Valladolid y Oxkutzcab.

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Cifras extraordinarias

La lista cobra relevancia porque muchas de estas zonas fueron precisamente las más afectadas por las lluvias torrenciales de mayo, cuando calles, viviendas y predios quedaron bajo el agua en diversos puntos del estado.

Mayo dejó cifras extraordinarias: tan solo en el poniente de Mérida cayeron 345.7 mm de lluvia durante ese mes. Muna acumuló 336.9 mm y el sur de la capital yucateca alcanzó 321.51 mm. Peto, Oxkutzcab, Abalá, Progreso, Chocholá, Valladolid y Ticul completaron el grupo de municipios donde las precipitaciones se concentraron con mayor fuerza.

Y el temporal parece estar lejos de terminar

El panorama meteorológico mantiene bajo vigilancia a las autoridades. Sobre la región interactúan la onda tropical número seis, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, una zona de baja presión en la Sonda de Campeche y condiciones de inestabilidad atmosférica que favorecen la formación de nublados y lluvias abundantes.

Además, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos monitorea dicha baja presión, que presenta una probabilidad baja (10%) de evolucionar a ciclón tropical. Aunque las posibilidades de desarrollo son reducidas, el sistema está aportando humedad suficiente para reforzar las precipitaciones sobre la Península de Yucatán.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para Yucatán se esperan lluvias de muy fuertes a puntuales intensas, con acumulados entre 75 y 150 mm en distintas regiones del estado. Las zonas norte, oriente y poniente figuran entre las más propensas a recibir las mayores cantidades de agua.

Para este sábado continuarán las precipitaciones fuertes, principalmente en el occidente del territorio estatal, mientras que para domingo y lunes se prevén chubascos e intervalos de lluvia que mantendrán condiciones de humedad prácticamente en toda la entidad.

Focos rojos

El riesgo no radica únicamente en la intensidad de las lluvias, sino en el estado del terreno. Luego de semanas de precipitaciones constantes, muchas áreas presentan saturación de humedad, lo que reduce la capacidad de absorción del suelo y favorece la formación de inundaciones rápidas, especialmente en zonas urbanas y puntos bajos.

Por ello, municipios como Mérida, Muna, Peto, Progreso, Abalá, Oxkutzcab y Valladolid se mantienen entre los focos de atención ante un fin de semana en el que el agua volverá a poner a prueba la infraestructura y la capacidad de respuesta de las comunidades yucatecas.