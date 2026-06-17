Retiran autos abandonados, basura y escombro durante Mega Operativo en Ciudad Caucel

Como parte de la estrategia Mérida Limpia y para dar un mayor ordenamiento de la ciudad, la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada participó en un Mega Operativo de Limpieza en Ciudad Caucel en el que se intervinieron 40 manzanas en beneficio de más de 3 mil 023 personas de la zona del Poniente de la ciudad.

“Lo que hacemos en la ciudad lo hacemos en equipo, lo hacemos juntos y por eso en Mérida lo más importante es que sigamos con acciones que mejoren los servicios públicos, calles, pozos, rejillas, alumbrado y espacios públicos más limpios y ordenados”, dijo.

En este operativo de limpieza y atención en Ciudad Caucel se desplegaron nueve brigadas municipales que realizaron barrido de calles, banquetas y camellones para retirar hojas secas, tierra y basura, se retiraron escombros y objetos voluminosos, en coordinación con Servilimpia y Servicios Públicos.

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Además, se limpiaron áreas verdes, parques y espacios públicos, retiro de hojas secas y desechos, y con el apoyo de la Unidad de Medio Ambiente y Bienestar Animal, previamente se eligieron los puntos estratégicos para arborizar y dar más vida a esta zona.

Se dio atención a lo diagnosticado mediante el operativo Calle por Calle: 64 rejillas obstruidas, 50 baches, 45 puntos con maleza, 25 áreas con basura, 15 autos abandonados, un pozo, tres fugas de agua y seis zonas con escombro.

En esta jornada, la primera edil meridana también entregó la repavimentación de la calle 106 entre 59 y 31 (cuerpo oriente) con una superficie de 1.027 kilómetros que, junto con varias intervenciones viales en zonas aledañas, suma más de seis kilómetros de calles repavimentas, que tienen 26 nuevos pozos con una inversión de 28 millones de pesos.

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“Junto con las labores del Mega Operativo de Limpieza también se colocó un Punto Mérida Limpia para depositar residuos especiales como colchones, sofás y otro tipo de basura que se queda en las calles o avenidas, previniendo criaderos de mosquitos”, recordó.

En Ciudad Caucel desde hace unos meses se realiza la instalación de 4 mil 770 nuevas lámparas LED que permitirán contar con calles mejor iluminadas y más seguras.

Con estas labores se suman 21 Mega Operativos realizados en distintos puntos de la ciudad como Nora Quintana, Vergel III, Polígono 108, Villa Magna del Sur, Chuburná, El Porvenir, La Amapola, Pensiones, Juan Pablo II, San José Tecoh, Mayapán, Adolfo López Mateos, Santa Cruz Palomeque, Sambulá, San Luis Sur Dzununcán, Roble Agrícola, Xcumpich, Cordemex, Manzana 115, y Colonia Obrera donde hasta el momento se han recolectado más de 1 mil 200 toneladas de residuos sólidos.

Por la tarde, las y los vecinos asistieron a la Feria Mérida te Cuida con actividades en el espacio público para fomentar entornos libres de riesgos que puedan afectar el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Posteriormente, la alcaldesa celebró la fiebre futbolera con la apertura de la tercera cancha mundialista en el parque Teresa de Calcuta, en Ciudad Caucel, acercando las diferentes actividades del Mérida Fútbol Fest.