SICT invierte 196 millones para rehabilitar la carretera Mérida-Tizimín

Con una inversión conjunta de 196.6 millones de pesos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) rehabilita 87 kilómetros de la carretera federal Mérida-Tizimín, una de las más importantes para la movilidad, el transporte de mercancías y la actividad económica del Oriente.

La obra contempla la intervención de 72 km del cuerpo A, en el tramo de Mérida hacia Tizimín; 10.2 km del cuerpo B, de Tizimín a Mérida, así como 4.8 km correspondientes al paso urbano por el municipio de Motul, uno de los puntos con mayor flujo vehicular.

De acuerdo con la dependencia federal, los trabajos forman parte del Programa Nacional de Conservación de Carreteras y tienen como objetivo mejorar las condiciones de seguridad, conectividad y operación de una vía que diariamente utilizan miles de automovilistas, transportistas y productores.

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La Mérida-Tizimín constituye un corredor estratégico para el traslado de mercancías, productos agropecuarios y servicios turísticos, además de enlazar a la capital yucateca con comunidades de las zonas Centro y Oriente de la entidad.

Los recursos destinados provienen de dos fuentes. Del total, 139.3 millones de pesos corresponden al Presupuesto de Egresos de la Federación, y 57.3 millones son aportados por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).

Entre las acciones que se realizan destacan la rehabilitación de la carpeta asfáltica, renivelación para corregir deformaciones en la superficie de rodamiento y la aplicación de una nueva capa de pavimento diseñada para mejorar las condiciones de circulación y reducir los riesgos para los usuarios.

Tecnología sustentable

La SICT destacó que uno de los elementos más innovadores del proyecto es la incorporación de tecnologías sustentables orientadas a prolongar la vida útil del pavimento y disminuir el impacto ambiental de las obras.

Se utiliza una mezcla asfáltica elaborada con material reciclado conocido como RAP (Reclaimed Asphalt Pavement), obtenido de pavimentos retirados durante procesos de rehabilitación, además de polvo de hule proveniente del reciclaje de neumáticos en desuso.

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La utilización de estos materiales reduce la generación de residuos, optimizar recursos y mejorar la resistencia del pavimento ante el desgaste por el tránsito constante de autos particulares, unidades de transporte público y de carga.

Según la dependencia federal, esta tecnología incrementa la durabilidad de la carpeta asfáltica y contribuye a disminuir los costos de mantenimiento a largo plazo, favoreciendo una infraestructura más eficiente y sostenible.

La carretera Mérida-Tizimín es utilizada diariamente por habitantes de municipios como Motul, Baca, Suma, Cansahcab, Temax y Tizimín, entre otros, además de servir como vía de conexión para actividades comerciales, agrícolas, ganaderas y turísticas que impulsan la economía regional.

Las mejoras buscan reducir afectaciones ocasionadas por el desgaste natural de la vía, ofrecer trayectos más seguros y agilizar el desplazamiento de personas y mercancías en una de las zonas con mayor crecimiento productivo del estado.