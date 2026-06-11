FGR logra sentencia contra dos hombres por transportar casi una tonelada de marihuana en Tabasco

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria contra dos personas detenidas en Tabasco por transportar casi una tonelada de marihuana en un camión de mudanzas.

De acuerdo con la dependencia federal, Luis “N” y José “N” fueron sentenciados a ocho años y 10 meses de prisión por su responsabilidad en el delito contra la salud, en la modalidad de transporte de narcótico.

El caso forma parte de las acciones de la FGR para combatir el traslado de drogas en carreteras del país y abatir la impunidad en delitos vinculados con narcóticos.

¿Dónde fueron detenidos los hombres sentenciados por transportar marihuana?

Según las investigaciones, elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron a Luis “N” y José “N” sobre la carretera Malpasito, vía que conduce al municipio de Huimanguillo, en Tabasco.

Durante la revisión, las autoridades aseguraron 72 cajas de cartón que contenían aproximadamente 930 kilos de marihuana. La droga era transportada de manera oculta en la caja de un camión de mudanzas.

La FGR informó que el vehículo procedía de Guadalajara, Jalisco, y circulaba por territorio tabasqueño cuando fue interceptado por las autoridades federales.

Noticia Destacada Detienen en Puebla a “la Tripa”, presunto líder del Comando Tlahuica y cercano a Cuauhtémoc Blanco

¿Qué ocurrió tras el aseguramiento de la droga?

Después de la detención, el camión, la marihuana y las dos personas fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal en Tabasco, donde se integró la carpeta de investigación correspondiente.

El Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional, presentó los elementos de prueba ante la autoridad judicial. Con esos datos, se acreditó la responsabilidad de los acusados en el transporte del narcótico.

La sentencia fue dictada por el delito contra la salud, previsto y sancionado en el Código Penal Federal.

¿Cuál fue la sentencia contra Luis “N” y José “N”?

La autoridad judicial impuso una pena de ocho años y 10 meses de prisión contra Luis “N” y José “N”. Ambos fueron encontrados responsables del transporte de marihuana, luego del aseguramiento realizado en Tabasco.

La #FGR obtuvo sentencia de más de ocho años de prisión contra José “N” y Luis “N”, por el delito de contra la salud, en la modalidad de transporte de narcótico, luego de que se aseguró cerca de una tonelada de marihuana, en #Tabasco. De acuerdo con las investigaciones, fueron… pic.twitter.com/3l7csUBMc3 — FGR México (@FGRMexico) June 11, 2026

La FGR destacó que la sentencia confirma el trabajo de investigación y judicialización del caso, así como la coordinación entre el Ministerio Público Federal y la Policía Federal Ministerial para llevar ante la justicia a personas relacionadas con el traslado de drogas.

El caso también muestra el uso de vehículos de carga o mudanza para ocultar narcóticos en rutas carreteras, una modalidad que las autoridades federales mantienen bajo vigilancia.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO