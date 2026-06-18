Compran loro ilegalmente en Yucatán y casi lo matan al alimentarlo con atole hirviendo

Un polluelo de loro frente blanca logró sobrevivir a una delicada intervención quirúrgica luego de sufrir severas lesiones provocadas por una práctica inadecuada de alimentación, informó el Centro de Difusión y Conservación Ambiental Proyecto Santa María.

De acuerdo con la organización, el caso fue reportado alrededor de las 10 de la noche desde el municipio de Izamal, donde se notificó la presencia de un ejemplar que presentaba una perforación en el buche, órgano utilizado por las aves para almacenar temporalmente el alimento.

Ante la gravedad de la situación y tras realizar los procedimientos correspondientes con la autoridad ambiental, especialistas atendieron de inmediato el reporte y coordinaron el traslado del ave hacia la ciudad de Mérida para recibir atención veterinaria especializada.

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Inicialmente, la persona que tenía al ejemplar señaló haberlo encontrado lesionado en la vía pública. Sin embargo, posteriormente reconoció que había adquirido al ave en una comunidad cercana y que intentó alimentarla con atole de masa caliente.

Según explicaron los especialistas, el alimento fue suministrado a una temperatura extremadamente alta, lo que provocó quemaduras severas y la perforación del buche. Las lesiones alcanzaron también la piel que recubre esta estructura, ocasionando daños de consideración.

A la mañana siguiente de su rescate, el polluelo fue sometido a una cirugía de emergencia. Durante el procedimiento fue necesario retirar una parte importante del tejido afectado debido a que presentaba quemaduras avanzadas.

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El ejemplar, bautizado como “Burbuja” por el equipo de rescate, ha requerido dos intervenciones quirúrgicas y permanece bajo vigilancia constante. Su recuperación ha sido compleja, por lo que recibe alimentación en pequeñas porciones y en intervalos cortos para facilitar su rehabilitación.

Pese a las complicaciones iniciales, los especialistas reportan una evolución favorable y consideran que existen altas probabilidades de que el ave logre recuperarse por completo.

Desde Proyecto Santa María señalaron que este caso refleja las consecuencias del comercio ilegal de fauna silvestre y del desconocimiento sobre los cuidados que requieren estas especies, una problemática que continúa registrándose en diversas comunidades de la región.

La organización destacó que la atención oportuna fue fundamental para salvar la vida del ejemplar, cuyo caso podría convertirse en un ejemplo de concientización sobre el maltrato que enfrentan numerosas aves silvestres extraídas de su hábitat natural para ser comercializadas como mascotas.