Del Artico a Yucatán: Captan histórico avistamiento en la reserva de Río Lagartos de un Playero Ocre

El rancho San Manuel registró por primera vez imágenes de un ejemplar de la especie conocida como Playero Ocre o Buff-breasted Sandpiper, un ave migratoria que recorre alrededor de 30 mil kilómetros desde el Ártico hasta la Península de Yucatán, convirtiéndose en uno de los pocos registros documentados dentro de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos.

De acuerdo con los responsables de esta Unidad de Manejo Ambiental (UMA), el sitio brinda refugio y alimento a numerosas especies migratorias y, como parte de su monitoreo de fauna, lograron captar por primera vez a esta ave mediante cámaras trampa instaladas en distintas áreas del rancho.

Especialistas del lugar señalaron que el Playero Ocre realiza una de las migraciones más extensas entre las aves que se reproducen en Norteamérica, viajando anualmente desde las regiones del alto Ártico hacia sus zonas de invernación en el sur de Sudamérica.

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Indicaron que esta especie ha sufrido un importante declive poblacional debido principalmente a la caza comercial y la pérdida de hábitat. Recordaron que, a finales del siglo XIX y principios del XX, miles de ejemplares fueron cazados en el Centro de Estados Unidos y en menor medida en sus áreas de invernación.

Explicaron además que el comportamiento confiado de esta ave, así como su tendencia a permanecer cerca de individuos heridos de su bandada, la convirtió en una especie especialmente vulnerable.

Actualmente, el Playero Ocre es considerado una especie con alto riesgo frente al cambio climático, ya que las modificaciones en sus hábitats de reproducción y migración representan amenazas importantes para su supervivencia.

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Los encargados del monitoreo señalaron que el rápido calentamiento del Ártico, región donde esta especie se reproduce, podría reducir sus futuras áreas de procreación y crianza, y alterar sus rutas migratorias.

Finalmente, destacaron que este hallazgo fortalece la importancia de conservar espacios naturales como la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, no sólo para especies emblemáticas como el jaguar, sino también para aves migratorias y otras especies con poblaciones sensibles que dependen de estos ecosistemas para sobrevivir.