Advierten sobre el impacto humano en las poblaciones del loro yucateco, especie amenazada en México

En el marco del Día Mundial del Loro, que se conmemoró este 31 de mayo, autoridades ambientales y especialistas hicieron un llamado a valorar y proteger al loro yucateco (Amazona xantholora), una de las especies más representativas de la Península de Yucatán y un símbolo de la riqueza biológica de la región que enfrenta riesgos crecientes por la pérdida de hábitat, la captura ilegal y el comercio clandestino.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) de Yucatán, esta ave es una especie endémica, es decir, habita de manera natural en una zona geográfica restringida que comprende principalmente los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, además del Norte de Belice. Su presencia forma parte de la identidad ecológica del sureste mexicano y constituye un indicador de la salud de los ecosistemas forestales de la región.

Noticia Destacada Profepa rescata a un mono araña en un tianguis de Mérida y asegura un jaguar en un predio particular

El loro yucateco se distingue por su plumaje verde brillante, el anillo rojo que rodea sus ojos, una característica mancha amarilla entre el pico y el ojo, así como una coronilla azulada y una mancha oscura a la altura del oído. Aunque suele confundirse con otras especies de loros, estas particularidades permiten identificarlo con facilidad.

Actualmente, la especie se encuentra catalogada en México bajo la categoría de Amenazada (A) conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, mientras que a nivel internacional aparece como de “Preocupación Menor” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Sin embargo, especialistas advierten que ello no significa que esté fuera de peligro, pues sus poblaciones enfrentan una presión constante derivada de actividades humanas.

Noticia Destacada Reaparece en Mérida el loro más grande de México: sospechan que escapó de cautiverio

Entre las principales amenazas se encuentra la deforestación que reduce las áreas donde la especie se alimenta, anida y se reproduce. A ello se suma la captura ilegal de ejemplares para venderlos como mascotas, una práctica que persiste en diversas comunidades y que afecta su temporada reproductiva.