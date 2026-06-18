Yucatán suma 2 mil 346 carpetas de investigación en cuatro meses, la tercera cifra más baja del país

Yucatán acumuló 2 mil 346 presuntos delitos del fuero común entre enero y abril del 2026, de acuerdo con el más reciente reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp). La cifra coloca a la entidad en el lugar 30, por encima únicamente de Campeche y Tlaxcala, y la mantiene entre los estados con menor incidencia delictiva.

Durante los primeros cuatro meses del año, en México se iniciaron 652 mil 342 carpetas de investigación por presuntos delitos del fuero común. El Estado de México encabezó la lista nacional con 109 mil 967 casos, seguido de la Ciudad de México, con 67 mil 146, y Guanajuato, con 51 mil 369.

En contraste, Yucatán concentró apenas el 0.36% del total nacional, una de las participaciones más bajas del país. Los datos forman parte de los reportes mensuales que el Sesnsp integra con la información remitida por las fiscalías y procuradurías estatales, a partir de las carpetas de investigación iniciadas por delitos del fuero común.

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Contexto regional

En la región Sureste, la entidad yucateca también reportó una incidencia menor que la de la mayoría de sus vecinos: Quintana Roo registró 19 mil 378 delitos durante el mismo periodo; Veracruz, 27 mil 401; Tabasco, 15 mil 122, y Chiapas, 2 mil 922. Sólo Campeche presentó una cifra inferior: mil 501 casos.

Los mapas y bases estadísticas del Sesnsp permiten comparar el comportamiento de la incidencia delictiva mes a mes y en periodos acumulados, convirtiéndose en uno de los principales instrumentos para medir la evolución de la criminalidad en las entidades federativas.

Menos homicidios dolosos

El organismo actualiza periódicamente la información y la pone a disposición del público mediante bases de datos abiertas. El registro se basa en la presunta ocurrencia de delitos denunciados y formalizados en carpetas de investigación.

La más reciente actualización coloca a Yucatán con 12 víctimas de homicidio doloso entre enero y mayo del 2026, lo que representa el 0.2% del total nacional y ubica a la entidad con menor incidencia de este delito en el país en ese periodo.

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Los datos del Sesnsp confirman que Yucatán mantiene indicadores favorables en seguridad pública, lo que contribuye a preservar condiciones de paz, estabilidad.

También reconocen la participación de la ciudadanía, cuya confianza en las autoridades, cultura de la denuncia y compromiso con la legalidad contribuyen a mantener a Yucatán como una de las entidades más seguras del país y mejores condiciones de convivencia.

No obstante, especialistas en seguridad y análisis del delito han señalado que la incidencia delictiva denunciada representa únicamente una parte del fenómeno de la criminalidad.

Advierten que para construir un diagnóstico más completo deben considerarse indicadores como la cifra negra –es decir, los delitos que no se denuncian–, la percepción ciudadana de inseguridad y la capacidad institucional para investigar y sancionar las conductas delictivas.