Mundial 2026 aún no despega el turismo en Yucatán; CDMX y Cancún siguen dominando las visitas

La Ciudad de México y Quintana Roo se mantienen como los principales puntos de origen de los turistas que visitan Yucatán, mientras que el impacto del Mundial de Futbol de 2026 en la llegada de visitantes al estado todavía es limitado.

De acuerdo con información de la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán (Sefotur), los viajeros procedentes del centro del país y los turistas extranjeros que ingresan por Cancún representan actualmente el mayor flujo de visitantes hacia la entidad.

Después de estas dos regiones, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Querétaro, Campeche y Tabasco figuran entre las entidades que aportan el mayor número de turistas al territorio yucateco.

Noticia Destacada Ponen orden en Mérida: van 732 clausuras, más de 25 mil anuncios retirados y 323 puestos ambulantes removidos

Aunque hasta el momento no se han dado a conocer estadísticas específicas relacionadas con el Mundial de Futbol, las autoridades estatales mantienen la expectativa de que el evento pueda traducirse en un mayor flujo de visitantes en los próximos meses, aprovechando la cercanía de Yucatán con Quintana Roo, una de las entidades con mayor conexión aérea hacia las sedes de la justa internacional.

Trabajo coordinado

La dependencia señaló que existe un trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y la Secretaría de Turismo federal para fortalecer el posicionamiento de Yucatán como uno de los destinos más atractivos del país.

La estrategia se basa en la amplia oferta turística de la entidad, que incluye cenotes, zonas arqueológicas, pueblos mágicos, rutas de senderismo, playas y experiencias vinculadas con la cultura maya y la gastronomía regional.

Asimismo, destacó que la actividad turística moderna requiere de una visión integral y sustentable, en la que participan diversos actores del sector, entre ellos hoteleros, agencias de viajes, transportistas y guías de turistas, cuya coordinación resulta fundamental para incrementar la captación de visitantes nacionales e internacionales.

Noticia Destacada “Está sano”: especialista descarta crisis de salud en león del Zoológico Centenario de Mérida

La dependencia también identificó como desafíos prioritarios el fortalecimiento de la conectividad aérea regional, el impulso a estrategias de comercialización para las redes comunitarias y la consolidación del proyecto turístico del Mundo Maya como un producto integrado y competitivo.

En este contexto, Yucatán forma parte del Mundo Maya, junto con Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras, además de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, una alianza que busca potenciar la riqueza cultural, histórica y natural del sureste de México y Centroamérica.

Las autoridades consideran que estas estrategias permitirán mantener un flujo sostenido de visitantes y, eventualmente, captar a más turistas extranjeros interesados en conocer algunos de los principales atractivos arqueológicos de la entidad, como Chichén Itzá, Uxmal y Ek Balam.

Con el fortalecimiento de la promoción turística y la cercanía con destinos de alta afluencia internacional como Cancún y la Riviera Maya, Yucatán apuesta por consolidarse como un destino complementario que combine patrimonio cultural, naturaleza y experiencias de turismo sostenible.