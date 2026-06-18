Cocodrilos, los guardianes silenciosos de los humedales de Yucatán

Los cocodrilos se mantienen como una de las especies clave para la conservación de los ecosistemas costeros de la Península de Yucatán: su presencia permite evaluar el estado de manglares, lagunas, esteros y humedales que albergan una amplia diversidad de flora y fauna.

En el marco del Día Mundial del Cocodrilo, que se conmemora el 17 de junio, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) destacó la importancia de estas especies para la conservación de los ecosistemas acuáticos y llamó a la población a promover una convivencia responsable con la fauna silvestre, especialmente en zonas donde los asentamientos humanos colindan con cuerpos de agua.

Noticia Destacada ¿Godzilla en Cancún? Captan en video a enorme cocodrilo recorriendo un campo de golf

La dependencia estatal recordó que, contrario a la creencia popular, los cocodrilos no lloran por emociones o tristeza. La expulsión de lágrimas responde a un mecanismo fisiológico relacionado con la lubricación ocular y la eliminación del exceso de sal acumulada en su organismo, proceso que se hace más evidente cuando se alimentan debido a la presión que ejercen sus poderosas mandíbulas sobre las glándulas lagrimales.

Depredador clave

En Yucatán habitan principalmente ejemplares del cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii), especie nativa que se distribuye en ríos, lagunas, cenotes conectados con sistemas acuáticos, petenes y zonas de manglar. Su presencia se extiende por diversos puntos del litoral y el interior del estado, donde contribuye al control natural de poblaciones de peces, crustáceos y otras especies, evitando desequilibrios ecológicos.

Especialistas en conservación señalan que estos reptiles son considerados depredadores tope dentro de la cadena alimenticia, por lo que ayudan a regular poblaciones animales y favorecen la biodiversidad. Asimismo, las cavidades que construyen en zonas húmedas durante épocas de sequía pueden convertirse en refugios temporales para otras especies, fortaleciendo la dinámica natural de los ecosistemas.

Noticia Destacada ¡De película! Hombre de Cancún enfrenta a un cocodrilo para intentar salvar a un gato: VIDEO

La SDS subrayó que la conservación de los cocodrilos también representa una estrategia indirecta para proteger los humedales, ecosistemas que funcionan como barreras naturales contra inundaciones, capturan carbono y sirven como hábitat para aves, mamíferos, reptiles y peces de importancia ecológica y económica para las comunidades costeras.

De acuerdo con la dependencia, comprender el comportamiento de estos animales resulta esencial para reducir conflictos entre la fauna silvestre y las personas. Por ello, recomendó evitar alimentarlos, mantener distancia cuando se detecten ejemplares en cuerpos de agua y reportar cualquier avistamiento en zonas urbanas a las autoridades ambientales correspondientes.