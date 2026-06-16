Secundaria de Mérida en el ojo del huracán: abuso, acoso y presunta venta de drogas sacuden al plantel

La crisis en la Escuela Secundaria Estatal No. 38 Serapio Rendón escaló luego de que madres y padres de familia exigieron la destitución de la directora del plantel, por presuntas omisiones en el manejo de denuncias por abuso y acoso sexual que involucran a un docente y que ya son investigadas por la Fiscalía General del Estado.

Durante una reunión con personal de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey), la directora del Departamento Jurídico de la dependencia, Leticia Lope Espinosa, se comprometió a llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias y solicitó a los padres de familia elaborar una relatoría detallada de todas las inconformidades contra las autoridades escolares.

El documento servirá para una investigación interna que determine si existió omisión por parte de la dirección y de la psicóloga escolar, quienes, según los tutores, habrían tenido conocimiento de situaciones irregulares sin activar oportunamente los mecanismos de protección correspondientes.

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Los reclamos se originaron tras las denuncias que señalaron que al menos 15 alumnas habrían sido víctimas de presuntas conductas indebidas atribuidas al profesor José N., entre ellas el caso de una menor que resultó embarazada.

El docente fue inhabilitado, no puede ingresar al plantel y la Fiscalía tiene una investigación penal.

Más acusaciones

Durante la reunión, padres de familia señalaron que otro docente, de Química e identificado como Francisco, habría sido señalado por alumnas por presunto acoso o conductas inapropiadas.

Yamili, madre de una de las estudiantes presuntamente afectadas, cuestionó la actuación de la directora del plantel al considerar que no se brindó respaldo inmediato a las alumnas que denunciaron los hechos.

“No merece ser directora, por eso estamos solicitando su destitución, ya que no pudo salvaguardar la integridad de las alumnas”, expresó.

Los tutores también reprocharon que nunca fueron informados sobre lo que presuntamente ocurría desde el inicio del ciclo escolar.

Señalaron que la situación se dio a conocer la semana pasada, cuando estudiantes realizaron una protesta en el plantel y dos de ellos fueron expulsados temporalmente. Posteriormente, las autoridades educativas determinaron que ambos se reincorporen a clases.

Ante el temor manifestado por varias familias, representantes de la Segey indicaron que no habrá represalias contra quienes decidan no enviar a sus hijos a la escuela durante las últimas semanas del ciclo escolar o prefieran abstenerse de participar en las actividades de clausura.

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En el caso de estudiantes que deban regularizar materias, podrán asistir y concluir su proceso.

Múltiples acusaciones

Los padres de familia también denunciaron otras problemáticas dentro de la secundaria, entre ellas presunta venta de drogas, frecuentes ausencias de maestros y deficiencias en la infraestructura, particularmente la falta de ventilación adecuada en varios salones.

La Segey cuenta con un Protocolo de Actuación ante situaciones de violencia detectadas o cometidas contra niñas, niños y adolescentes en los planteles de educación básica, el cual establece la obligación del personal escolar de proteger de inmediato a las posibles víctimas, informar a las autoridades competentes y notificar a las familias cuando se detecten casos de violencia sexual o conductas de riesgo. La dependencia ha reiterado en diversas capacitaciones que la prevención y la atención oportuna son fundamentales para salvaguardar la integridad física y emocional del alumnado.

Mientras avanzan las investigaciones, madres y padres de familia mantienen su exigencia de transparencia, esclarecimiento y garantías de protección para las y los estudiantes, al advertir que la prioridad es restablecer la confianza y asegurar que ningún alumno sufra represalias por denunciar.