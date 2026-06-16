Ingreso a bachillerato UADY 2026: ¿Aún hay cupo en las preparatorias 1 y 2?

Las y los aspirantes que no fueron admitidos en la escuela preparatoria de su elección aún podrían tener una oportunidad de ingresar al bachillerato de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) para el ciclo escolar 2026, siempre y cuando existan espacios disponibles tras concluir el proceso de inscripciones.

La UADY informó que, una vez finalizada la etapa de inscripción de estudiantes aceptados, se revisará si quedaron lugares vacantes en las preparatorias, incluidas la Escuela Preparatoria Uno y la Escuela Preparatoria Dos.

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En caso de existir cupos disponibles, estos serán asignados a las personas candidatas que no lograron ingresar inicialmente, tomando en cuenta las calificaciones finales más altas obtenidas durante el proceso de admisión.

¿Cómo se asignarán los lugares disponibles?

La universidad explicó que la asignación de espacios se realizará conforme al desempeño académico de las y los aspirantes registrados.

El criterio principal será la calificación final obtenida en el proceso de selección. Sin embargo, si dos o más personas tienen el mismo puntaje y no hay suficientes lugares para admitirlas a todas, la UADY aplicará un criterio de desempate.

En esos casos, se dará prioridad a quien haya obtenido el mayor puntaje en el Índice de Pensamiento Matemático, uno de los indicadores evaluados dentro de la prueba EXANI I.

¿Qué deben hacer las y los aspirantes?

Las autoridades universitarias recomendaron a las y los estudiantes mantenerse pendientes de los canales oficiales de la UADY para conocer si se habilitarán nuevos espacios y las fechas del proceso de reasignación.

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También exhortaron a revisar constantemente los resultados y avisos relacionados con las preparatorias, ya que el número de lugares disponibles dependerá de las vacantes que queden tras las inscripciones oficiales.

Preparatorias de la UADY mantienen alta demanda

Cada año, las preparatorias de la UADY registran una alta demanda por parte de estudiantes de Mérida y distintos municipios de Yucatán, debido a su oferta académica y prestigio educativo.

Por ello, el proceso de asignación de espacios suele depender directamente del rendimiento obtenido por las y los aspirantes en el examen de admisión.