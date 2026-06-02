Lluvias en Yucatán superan 300 mm en dos días; Conagua alerta por más precipitaciones fuertes

Las intensas lluvias que han azotado Yucatán durante los últimos días obligaron a las autoridades educativas a suspender clases en toda la entidad este martes, mientras organismos federales y estatales mantienen vigilancia ante la persistencia de precipitaciones que, en apenas dos días, han superado los 300 milímetros acumulados en diversas zonas del estado.

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) confirmó que la suspensión aplica para todos los niveles educativos, tanto en escuelas públicas como privadas, en los turnos matutino y vespertino. La medida fue acordada en coordinación con Protección Civil como acción preventiva para resguardar la integridad de estudiantes, docentes, personal administrativo y familias.

La decisión se tomó después de que ayer se suspendieran las actividades escolares a partir del turno vespertino debido al deterioro de las condiciones meteorológicas y a las afectaciones registradas en distintos municipios.

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A la suspensión también se sumó la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), que determinó cancelar actividades académicas durante la tarde del lunes y todo el martes ante los riesgos asociados a las lluvias extraordinarias.

Por otra parte, ante las intensas lluvias registradas durante las últimas horas y los pronósticos de las autoridades meteorológicas, el Consejo Estatal de Protección Civil instaló en sesión extraordinaria virtual el Comité Estatal de Emergencias, que determinó suspender las actividades económicas este martes en todo Yucatán para proteger a las familias y evitar traslados de riesgo.

El gobernador Joaquín Díaz Mena señaló que esta decisión responde a las condiciones que se presentan en numerosos municipios, donde calles, avenidas y carreteras registran encharcamientos e inundaciones que dificultan la movilidad y representan riesgos para la población.

300 mm de agua

El director general del Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto López González, informó que la entidad enfrenta una situación climática atípica, con acumulados superiores a los 300 milímetros de lluvia en apenas dos días y pronósticos que anticipan precipitaciones de moderadas a muy fuertes durante las próximas horas.

Las lluvias han generado complicaciones en amplias zonas de Mérida, particularmente en el oriente, norte y centro de la ciudad, donde calles, banquetas, viviendas y comercios han resultado afectados por extensos encharcamientos e inundaciones.

Durante la jornada de ayer, estaciones meteorológicas registraron precipitaciones superiores a los 100 milímetros en diversos puntos de la capital yucateca. De acuerdo con reportes especializados, fue el tercer día consecutivo con acumulados extraordinarios de lluvia, luego de que el viernes se registraran más de 150 milímetros y el domingo más de 140 milímetros.

Las condiciones fueron especialmente severas en colonias y fraccionamientos del norte y oriente de Mérida. En zonas como Las Brisas, Santa Gertrudis Copó, Altabrisa, Temozón Norte, Komchén, Xcanatún, Chuburná y Francisco de Montejo se reportaron acumulados que oscilaron entre los 60 y más de 100 milímetros, provocando anegaciones en calles y dificultades para la movilidad.

En algunos sectores, el agua rebasó banquetas e ingresó a viviendas y establecimientos comerciales, según reportes ciudadanos difundidos en redes sociales. La lenta filtración del agua en el subsuelo ha complicado aún más la situación, prolongando la presencia de encharcamientos en diversas vialidades.

Medidas preventivas

Las afectaciones también alcanzaron municipios cercanos a la capital. Conkal reportó acumulados cercanos a los 120 milímetros, mientras que en Kanasín las precipitaciones rondaron los 80 milímetros.

Ante este panorama, el Ayuntamiento de Mérida activó diversas medidas preventivas. Se anunció el cierre temporal, y hasta nuevo aviso, de Centros Aprende, centros culturales, bibliotecas, ludotecas, espacios deportivos, espacios comunitarios y de los zoológicos Centenario y Animaya.

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El pasado viernes se registró la jornada más lluviosa para un mes de mayo en los últimos 75 años, con más de 153 milímetros acumulados, por lo que exhortó a la población a evitar riesgos innecesarios y mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales.

Asimismo, se confirmó que los refugios temporales habilitados en Emiliano Zapata Sur II y San José Tecoh continúan operando y se adelantó que podrían abrirse más espacios en caso de ser necesario.

Las autoridades municipales señalaron que durante cada temporada de lluvias los reportes de encharcamientos suelen concentrarse en zonas como el Centro Histórico, Ciudad Caucel, Las Américas, Residencial Pensiones, Juan Pablo II, Mulsay, Chuburná de Hidalgo, Colonia Yucatán y Alcalá Martín.