Va y Ven permitirá ascensos y descensos fuera de paraderos en Mérida y habrá rutas alternas por inundaciones

Ante las lluvias que afectan a distintos municipios de Yucatán, la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) anunció la activación de un protocolo especial que permitirá modificar temporalmente la operación del transporte público para proteger a los usuarios y evitar afectaciones mayores en sus traslados.

La medida, denominada Protocolo de Movilidad Segura en Temporada de Lluvias, entrará en funcionamiento cuando las condiciones meteorológicas lo requieran y será coordinada desde el Centro de Control y Monitoreo de la dependencia.

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¿Qué cambios habrá en el transporte público durante las lluvias?

Como parte de las acciones previstas, las unidades de los sistemas Va y Ven e Ie-tram podrán realizar ascensos y descensos en puntos distintos a las paradas habituales cuando existan calles inundadas o condiciones que representen un riesgo para los pasajeros.

Además, la Agencia podrá modificar recorridos y habilitar rutas alternas para evitar zonas afectadas por acumulaciones de agua, congestionamientos o cierres viales provocados por las precipitaciones.

La ATY explicó que estas decisiones se tomarán en tiempo real, con base en el monitoreo de las condiciones de tránsito y seguridad en distintos puntos del estado.

Usuarios podrán reportar irregularidades

La dependencia también recordó que ningún usuario podrá ser rechazado por las condiciones climatológicas y exhortó a reportar cualquier incidente relacionado con la prestación del servicio.

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Los reportes podrán realizarse mediante ChatBus al número 99 92 78 53 68 o al correo electrónico ayuda@transporteyucatan.org.mx, proporcionando datos como la hora del hecho, ubicación y número económico de la unidad.

Piden respetar las tarifas pese a las lluvias

Otro de los puntos contemplados en el protocolo es el respeto a las tarifas autorizadas. La Agencia hizo un llamado a concesionarios y operadores para evitar aumentos de precio, cobros extraordinarios o cualquier modificación tarifaria derivada de las condiciones climáticas.

La autoridad señaló que las lluvias no justifican incrementos en el costo del servicio, por lo que los usuarios podrán denunciar cualquier irregularidad detectada.

¿Cómo saber si el protocolo está activo?

La ATY informó que notificará la activación y desactivación del protocolo a través de sus canales oficiales, donde también dará a conocer cambios de rutas, medidas especiales y recomendaciones para los pasajeros.

Asimismo, mantiene coordinación permanente con Protección Civil de Yucatán (Procivy), autoridades estatales y ayuntamientos para responder de manera oportuna ante inundaciones y otros efectos derivados de las lluvias.

Con estas medidas, la Agencia busca reducir riesgos para los usuarios y garantizar que el transporte público continúe operando de manera segura durante la temporada de precipitaciones en Yucatán.