UADY impulsa nueva herramienta con ADN para mejorar la búsqueda de personas desaparecidas en Yucatán

Una investigación desarrollada en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) abre una vía prometedora para reforzar los procesos de identificación humana y la búsqueda de personas desaparecidas, a partir del uso de ADN capaz de anticipar rasgos físicos como el color de ojos.

El estudio fue presentado por Regina Baas Colli, estudiante de la Maestría en Investigación en Salud, durante el seminario El ADN como testigo: predicción del color de ojos en investigaciones forenses, organizado por el Laboratorio de Genética del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi.

La propuesta se inscribe en el campo de la genética forense, disciplina que utiliza material genético como herramienta de apoyo en investigaciones legales. Dentro de este enfoque, el fenotipado forense permite inferir características visibles de una persona -como el color de ojos, cabello o piel- a partir de variantes presentes en su ADN.

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En su exposición, la investigadora subrayó que, ante los retos que enfrenta México en materia de identificación humana, resulta clave desarrollar modelos científicos ajustados a la diversidad genética de las poblaciones locales, en lugar de depender únicamente de parámetros internacionales.

Como parte del trabajo, se analizaron muestras de ADN y rasgos físicos de 140 personas voluntarias residentes en Yucatán, con el objetivo de evaluar la relación entre distintas variantes genéticas y la pigmentación del iris en tonos café, miel, verde y azul.

Los resultados muestran que ciertas variantes genéticas tienen una capacidad predictiva más sólida para ojos cafés y azules, mientras que los tonos intermedios, como el verde y el miel, representan todavía un desafío debido a la complejidad de su determinación genética.

El estudio también confirma una limitación relevante: los modelos desarrollados en poblaciones europeas no se ajustan plenamente a la realidad de poblaciones mestizas como la yucateca, lo que puede reducir la precisión de las predicciones cuando se aplican sin adaptación regional.

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Baas Colli explicó que la composición genética de la población mexicana -resultado de la mezcla de ancestrías europea y nativoamericana- influye directamente en la distribución de variantes asociadas a la pigmentación, por lo que es indispensable generar bases de datos locales para mejorar la exactitud de los análisis.

Como resultado, la investigación consiguió desarrollar y evaluar un modelo predictivo adaptado a población residente en Yucatán, lo que sienta bases para futuras aplicaciones en genética forense y aporta evidencia científica con potencial utilidad en procesos de identificación humana en la entidad.