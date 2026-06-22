Lanzan jornada de voluntariado en el Banco de Alimentos de Mérida para apoyar a familias vulnerables

La Fundación Vive lanzó una invitación a la ciudadanía para sumarse a una jornada de voluntariado en el Banco de Alimentos de Mérida, programada para el próximo 27 de junio.

La actividad se realizará de 8:30 a 11:00 horas en las instalaciones del Banco de Alimentos y busca reunir a personas dispuestas a colaborar en tareas de clasificación, organización y preparación de productos que serán distribuidos entre sectores vulnerables de la población.

La iniciativa es parte de los esfuerzos que diversas organizaciones civiles impulsan para fortalecer las redes de apoyo comunitario y combatir tanto la inseguridad alimentaria como el desperdicio de alimentos, dos problemáticas que presentes en distintas regiones del país.

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De acuerdo con los organizadores, cada voluntario desempeña un papel importante dentro de la cadena de ayuda. Actividades aparentemente sencillas, como ordenar cajas, separar productos o verificar mercancías, permiten agilizar los procesos logísticos y garantizar que los alimentos lleguen en mejores condiciones a los beneficiarios.

Fomentar la solidaridad

La Fundación Vive destacó que el objetivo de estas jornadas no sólo consiste en incrementar la capacidad operativa del Banco de Alimentos, sino también fomentar una cultura de solidaridad y participación social, especialmente entre jóvenes, estudiantes y ciudadanos interesados en contribuir de manera directa al bienestar de su comunidad.

Los participantes deberán acudir con ropa cómoda, zapatos cerrados, cabello recogido en caso de ser necesario y portar agua para mantenerse hidratados durante las labores. Asimismo, se recomienda evitar accesorios que puedan representar algún riesgo durante las actividades.

En México, los bancos de alimentos desempeñan una función estratégica al rescatar productos aptos para el consumo que de otra manera serían desperdiciados.

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A través de estas organizaciones se canalizan toneladas de alimentos hacia familias en situación vulnerable, contribuyendo al mismo tiempo a disminuir el impacto ambiental generado por el desperdicio alimentario.

En Yucatán, donde diversas asociaciones civiles mantienen programas permanentes de asistencia social, el voluntariado se ha consolidado como una de las formas más efectivas de involucrar a la ciudadanía en causas de impacto colectivo, como esta.

Los interesados en participar pueden realizar su registro previo mediante la convocatoria difundida por la Fundación Vive. La expectativa es reunir a decenas de personas que, durante una mañana, aporten algo tan valioso como su tiempo para fortalecer una labor que beneficia a cientos de familias.

Porque detrás de cada producto clasificado y cada caja organizada existe una oportunidad para que más alimentos lleguen a una mesa que los necesita, recordando que la solidaridad también se construye con pequeñas acciones que generan grandes cambios.