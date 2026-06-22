Mérida moderniza su alumbrado: cambian miles de lámparas a tecnología LED en Ciudad Caucel

Para brindar mayor seguridad a las familias y continuar construyendo una Mérida ordenada, sostenible y con mejores servicios públicos, la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada supervisó los trabajos de sustitución de luminarias de vapor de sodio por tecnología LED en Ciudad Caucel, iluminando más y mejor las calles.

“Con Mérida iluminada estamos haciendo el cambio de las antiguas lámparas de vapor de sodio por lámparas LED, que iluminan muchísimo más y además ahorran energía. Con esto le damos seguridad a las familias meridanas”, expresó la alcaldesa.

La edil destacó que una ciudad mejor iluminada es más segura, por lo que se mantiene un trabajo permanente para llevar infraestructura moderna y eficiente a colonias, fraccionamientos y comisarías.

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“Estamos muy emocionados porque seguimos avanzando en la modernización del alumbrado público. Por toda la ciudad pueden verse los trabajos”, señaló.

Actualmente, en la zona urbana municipalizada de Ciudad Caucel se han sustituido mil 784 luminarias por equipos con esta nueva tecnología. Los trabajos forman parte de un proyecto integral que contempla la modernización de 6 mil 532 luminarias en total.

Además, se renovaron más de 200 mil metros de cableado eléctrico y más de 19 mil conectores que integran la red de alumbrado público, con una inversión superior a 50.7 millones de pesos.

Cecilia Patrón informó que, gracias a estas acciones, Mérida cuenta ya con 49 mil 792 luminarias LED, fortaleciendo la cobertura y calidad del servicio de alumbrado en toda la ciudad.

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Asimismo, destacó que cada luminaria LED consume alrededor de 45 por ciento menos energía eléctrica que las antiguas de vapor, lo que permite generar importantes ahorros para el municipio y un uso más eficiente de los recursos públicos, además de reducir las emisiones de dióxido de carbono.

La modernización del alumbrado forma parte de una estrategia integral de mejora de servicios públicos que incluye la reparación de 464 mil 939 baches, la construcción y repavimentación de 160.7 kilómetros de calles, la construcción de 46 mil 558 metros cuadrados de banquetas, la atención de más de 60 mil rejillas y la construcción de 120 pozos pluviales para prevenir inundaciones.