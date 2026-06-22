Tradicional oficio de bolero enfrenta un proceso de desaparición en Mérida: solo quedan seis de 90

De los 90 aseadores de calzado que trabajaban en la Plaza Principal de Mérida sólo quedan seis que se resisten a dejar este oficio que en la década de los cincuenta hasta mediados de los ochenta fueron la mejor etapa por la que atravesaron, informó Francisco Sáenz Catzín, secretario general del sindicato.

Con casi 30 años en el oficio, dijo que las lluvias son el enemigo fantasma de quienes se dedican a la limpieza de zapatos, porque hay días que regresan a sus casas sin haber realizado trabajo alguno.

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El uso de tenis, chanclas de plástico, etc. es otro factor que está contribuyendo a que cada vez sean menos las perdonas que recuran o busquen el servicio de los aseadores de calzado. Como ejemplo, dijo que después de 20 días regresó a la Plaza Principal, sólo porque tenía que atender a un cliente fijo que le llevó tres pares de zapatos para sacarles brillo. Pero sus compañeros apenas habían atendido a una o dos personas, de las 7:00 hasta la 11:00 horas, porque no hay clientes.

“Por eso muchos se quedan hasta las cuatro de la tarde, con pocos ingresos, tanto que al día siguiente comió caldo de piedra, porque durante todo el día no hubo a quien servir, y para el colmo nos cayó un aguacero”, mencionó y recordó que durante la pandemia fallecieron 40 boleros, hoy sólo están activos seis, los demás están enfermos o simplemente buscaron otra forma de ganarse el sustento.

Aniversario sin brillo

El próximo 23 de julio es el aniversario del Sindicato fundado en 1964. El año pasado, la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada les ofreció un refrigerio, y este año pensaron que no iba hacer nada, porque son muy pocos (nueve), de los cuales tres están enfermos.

Sin embargo, hace unos días le dijo: “no te preocupes, voy a ser su madrina otra vez, junto con el director de Mercados, Alfonso Lozano, y Adrián Caballero, el subdirector”.

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Francisco recuerda que Víctor Cervera Pacheco y Ana Rosa Payán Cervera, cuando fueron alcaldes, les proporcionaban uniformes como también lo hace la actual administración; lamentablemente, dice, cada vez son menos los compañeros que se encuentran activos.

También comentó que desde hace 26 años funge como secretario general, después del fallecimiento de su líder. Primero como interino dos años, y a raíz de que logró que Banamex les devolvieran los ahorros que tenían en una cuenta, sus compañeros lo apoyaron, como hasta la fecha.

Por su parte, Pedro González Quijano de San Antonio Xluch dijo que comenzó hace 30 años y que antes de la pandemia le iba muy bien, pero después y hasta ahora, el panorama es muy desalentador.