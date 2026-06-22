Investigan presunto envenenamiento de gatos en el Sur de Mérida

Vecinos del fraccionamiento Brisas del Sur denunciaron ante las autoridades la muerte de tres felinos en circunstancias que apuntan a un posible caso de envenenamiento, situación que ha generado preocupación entre la comunidad y colectivos de protección animal.

Los hechos comenzaron a documentarse la madrugada, cuando una residente de la zona solicitó apoyo de las autoridades tras detectar que dos de sus gatos presentaban severos síntomas de intoxicación.

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De acuerdo con el testimonio de la propietaria, los felinos, uno de pelaje negro y otro blanco, regresaron a su domicilio en condiciones críticas. Al llegar al lugar, la mujer encontró a uno de ellos sin vida dentro del predio, mientras que el segundo agonizaba y falleció minutos después, pese a los intentos por salvarle la vida.

Ambos animales presentaban espuma en el hocico, muestra clara frecuente en casos relacionados con la ingesta de sustancias tóxicas. Al inspeccionar el patio y los alrededores de su vivienda en busca del origen de la intoxicación, la dueña localizó una pieza de pollo asado que presuntamente fue contaminada y arrojada de manera intencional para atraer a los animales. Se desconoce quién pudo haber colocado el alimento.

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La situación se agravó después, cuando vecinos reportaron el hallazgo de un tercer felino sin vida en la vía pública. Se trataba de un gato blanco con negro, aparentemente en situación de calle, que presentaba características similares a las observadas en los otros dos casos.

Agentes de la PEI acudieron al lugar para tomar datos del reporte, hablar con los afectados y delimitar el área donde fue localizado el alimento sospechoso para proceder con las averiguaciones.