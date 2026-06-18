Capacitan a 250 policías de Mérida para combatir extorsiones y secuestros virtuales

La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada encabezó la Jornada Antiextorsión y Secuestros Virtuales dirigida a 250 integrantes de la Policía Municipal, con el propósito de fortalecer las capacidades de respuesta ante delitos que han incrementado su presencia mediante el uso de herramientas tecnológicas.

Durante el evento, la Presidenta Municipal destacó que la extorsión telefónica se mantiene entre los ilícitos más frecuentes, por lo que consideró indispensable que los cuerpos de seguridad cuenten con conocimientos actualizados, protocolos de actuación y mecanismos de prevención que también puedan compartirse con la población.

Prevención, clave

“La extorsión telefónica es uno de los delitos más comunes y, con el avance de la tecnología, representa un reto cada vez mayor. Por eso es fundamental que nuestros policías cuenten con las herramientas necesarias para actuar de manera oportuna y eficaz, y que compartan ese conocimiento con la ciudadanía para multiplicar la prevención”, expresó.

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La capacitación se desarrolla del 15 al 19 de junio y está orientada tanto a personal operativo como administrativo. Entre los objetivos se encuentra el fortalecimiento de habilidades técnicas, criterios éticos y herramientas prácticas para detectar, prevenir y enfrentar casos de extorsión y secuestro virtual.

Patrón Laviada reconoció además el apoyo brindado por la Secretaría de Seguridad Pública en estas actividades, las cuales forman parte de una estrategia permanente de profesionalización policial impulsada por el Ayuntamiento.

El programa de formación incluye temas relacionados con derechos humanos, inclusión, seguridad vial, delitos cibernéticos, fraude, elaboración del Informe Policial Homologado y participación en encuentros especializados como el Congreso Internacional de Instructores D.A.R.E.

La presidenta municipal recordó que durante su administración se han implementado diversas acciones para fortalecer a la corporación, entre ellas la creación de la Policía Ecológica, la apertura de la Base San Benito, la incorporación de nuevas motocicletas y el proceso de certificación C2 del Centro de Monitoreo y Control de Mando.

“Una policía preparada es más fuerte, más profesional y más cercana a la ciudadanía. Nuestro deber es brindarles las mejores herramientas para protegerlos y para que, a su vez, puedan seguir cuidando a los meridanos. La capacitación debe ser continua porque los desafíos cambian constantemente y debemos estar preparados para enfrentarlos”, señaló.

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Baja incidencia delictiva

Asimismo, subrayó que la ciudad mantiene indicadores de incidencia delictiva por debajo de la media nacional y que la Policía Municipal figura entre las corporaciones mejor evaluadas del país, resultado que atribuyó a la preparación constante, el equipamiento y la cercanía con la ciudadanía.

“Mérida es una ciudad que se reconoce por su tranquilidad, por la vida comunitaria en sus colonias, por sus parques seguros y por la convivencia cotidiana, y desde nuestro gobierno acercamos herramientas para conservar la paz social que nos distingue como ciudad”, aseveró Patrón Laviada.

Previo a la jornada, la alcaldesa participó en la Mesa Regional para la Construcción de la Paz y Seguridad, donde destacó la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno. También resaltó programas preventivos como Mérida Te Cuida, D.A.R.E., Primeros Auxilios Psicológicos y la operación de botones de Alerta Segura en el Centro Histórico para atender emergencias de manera rápida y oportuna.