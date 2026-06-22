Terror en cementerio de Progreso: hallan más de 15 animales muertos tras presuntos rituales

Habitantes y autoridades de la comisaría de San Ignacio, en el municipio de Progreso, reportaron actos vandálicos y presuntos rituales relacionados con brujería dentro del cementerio de la comunidad.

Según los primeros reportes, la situación fue descubierta luego que se detectaron daños en la reja principal del camposanto y la destrucción del candado de acceso. Al ingresar para inspeccionar el lugar, los encargados del sitio encontraron más de 15 animales muertos, que presuntamente fueron utilizados en rituales realizados durante la noche.

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El hallazgo causó preocupación entre los pobladores por la naturaleza de los hechos y al daño ocasionado a un espacio destinado al descanso de los difuntos. Las autoridades de la comisaría condenaron los actos y exhortaron a la ciudadanía a colaborar en la vigilancia del cementerio para prevenir nuevas incursiones y actos de vandalismo.

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También hicieron un llamado a proteger la fauna local y reportar cualquier actividad sospechosa que pudiera poner en riesgo a los animales de la zona o afectar espacios públicos y comunitarios. Aunque hasta el momento no había detenciones, las autoridades indicaron que los habitantes están atentos ante la posibilidad de que este tipo de actividades vuelvan a registrarse.