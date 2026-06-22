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Yucatán / Sucesos

Detienen a dos hombres luego de saquear una casa en un fraccionamiento de Kanasín

Dos hombres fueron detenidos luego de ingresar a robar en una vivienda del fraccionamiento Amaneceres de Kanasín.

Por Redacción Por Esto!

22 de jun de 2026

1 min

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Los hombres fueron detenidos por la policía de Kanasín
Los hombres fueron detenidos por la policía de Kanasín / Especial

Un reporte ciudadano permitió a las autoridades ubicar y detener a dos hombres presuntamente relacionados con el robo de diversos artículos al interior de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Amaneceres de Kanasín luego de que vecinos alertaran sobre movimientos sospechosos en el inmueble.

De acuerdo con el reporte, varias personas fueron observadas retirando objetos de la casa y subiéndolos a una camioneta Ford Ranger color azul. La situación llamó la atención debido a que la propietaria de la vivienda no se encontraba en el estado, por lo que se dio aviso a la autoridad correspondiente.

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Tras recibir la alerta, elementos de seguridad iniciaron un operativo de búsqueda para localizar el vehículo señalado. La camioneta fue ubicada cuando circulaba sobre la carretera Mérida-Tixkokob, donde los agentes procedieron a realizar una revisión.

Durante la inspección fueron encontrados diversos objetos que presuntamente habían sido sustraídos de la vivienda, entre ellos un refrigerador, una lavadora, un comal eléctrico, una parrilla eléctrica y una mochila con herramientas.

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Como resultado del operativo, dos hombres fueron detenidos por su probable participación en el robo cometido sin violencia. Además, la camioneta utilizada para el traslado de los objetos quedó asegurada como parte de los indicios del caso.

Los detenidos y los artículos recuperados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quien continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica y esclarecer los hechos.

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