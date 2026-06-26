En Campeche, al menos un niño por salón de clases vive con autismo; construirán un centro especializado

El autismo, o Trastorno del Espectro Autista, TEA, es una condición que afecta cómo una persona percibe el mundo, interactúa socialmente y se comunica. No es una enfermedad. En Campeche, se estima que al menos un niño o niña por cada salón de clase lo padece, aunque la falta de una ley, la cual se analiza actualmente en el Congreso del Estado, no ha permitido contar con un registro oficial.

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Ante este contexto, antes de finalizar este año iniciará la construcción del Centro de Autismo, el cual quedará concluido a más tardar en el mes de febrero de 2027 y realizará diagnósticos de manera gratuita a población vulnerable, cuyos costos en clínicas particulares pueden ir desde los ocho hasta los 20 mil pesos.

De acuerdo con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, Estatal, el costo de este centro será de aproximadamente 50 millones de pesos, con inversión federal y estatal, por lo que urgió al Poder Legislativo para aprobar esta legislación, con la intención de garantizar derechos a este sector de la población.

"Hoy se está construyendo un camino para visualizar esta condición, educar y entender. Hoy se habla del autismo, y el sector educativo hace una labor extraordinaria en la atención a infantes, padres y madres que justamente se enfrentan a algo que no conocen", destacó el director del DIF, Mario Pavón Carrasco.

Reveló que ya existe una coordinación con los Sistemas DIF de Chiapas y Jalisco, los cuales ya están implementando modelos de atención a personas con autismo desde hace varios años, por lo que adelantó que Campeche contará con especialistas, quienes brindarán servicios de calidad. No obstante, reconoció que aún faltan recursos para la adquisición de los equipos que se utilizarán en el centro.

"Los procesos de reclutamiento, capacitación y especialización del personal que va a participar están próximos a iniciar", subrayó y anticipó que, una vez concluida la construcción del centro, se sembrará la semilla para que las 31 Unidades Básicas de Rehabilitación que operan en todo el Estado, también se hagan los procesos de detección y atención.

Bajo esta premisa, el próximo 21 y 22 de octubre Campeche y Carmen serán sede de la segunda edición de la pasarela Moda Campeche 2026, que en 2025 logró recaudar 580 mil pesos, los cuales fueron invertidos en el diagnóstico de 68 infantes campechanos. Este año, lo recaudado se invertirá íntegramente en la construcción del Centro de Autismo, por lo que invitaron a la población a asistir a este evento que traerá marcas, diseñadores y artistas nacionales e internacionales, entre ellos, Agatha Ruiz de la Prada, Yako NY, Pineda Covalín, la directora de imagen makeup artist, Cristian Cuellar, así como Olga Mafud y Laura G.

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JGH